Rosa reivindica su victoria con emoción en un momento decisivo de Pasapalabra

En su intervención, Rosa detalla que aceptar la etiqueta de vencedora ha sido “una liberación”, un proceso que le ha permitido dejar atrás inseguridades y abrazar con orgullo su recorrido. Su reflexión llega tras semanas de esfuerzo y tensión acumulada en Pasapalabra, donde su avance ha estado marcado por la constancia y la superación personal.

La participante subraya que, más allá del triunfo, lo verdaderamente relevante ha sido reconocerse a sí misma en el camino, reivindicando su esfuerzo sin culpa ni presión externa. Sus palabras resonaron entre seguidores del concurso, que han seguido de cerca su evolución y celebran con ella esta nueva etapa.