COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El crujiente bocado vegetal que sorprende con tempura y un toque picante: la apuesta más creativa de Arguiñano
Karlos Arguiñano presenta unas setas shimeji en tempura con salsa crispy de chile, una receta sencilla y vistosa que combina textura crujiente, aromas especiados y un contraste ácido y picante irresistible.
La propuesta del cocinero destaca por la ligereza de la tempura, elaborada con harina, harina de maíz, pimentón dulce y picante, especias y agua con gas muy fría, antes de freír las setas hasta lograr un acabado crujiente y dorado.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, la receta se completa con una salsa crispy de chile preparada con mahonesa, cebolleta, cayena, jengibre, lima, soja y sésamo. El resultado es un aperitivo perfecto que combina frescura, picante y mucho sabor.