El espectacular número musical impulsa a Eduardo Navarrete a la victoria en una gala llena de emoción y alta tensión

La noche estuvo marcada por el duelo final entre Eduardo Navarrete y Daniel Illescas, donde el diseñador alcanzó los tres dieces tras firmar un musical lleno de fantasía y emoción basado en Sweet Charity. Su número, elaborado con una puesta en escena dinámica y un gran despliegue artístico, lo llevó a sumar 30 puntos y proclamarse ganador.

En El Desafío también se destacó su gesto solidario donando 11.500 euros a APRAMP, una organización que ayuda a mujeres víctimas de trata. Navarrete celebró emocionado: “Tenía muchas ganas de decir esto”, sellando una gala que subió el nivel con retos de gran exigencia y actuaciones brillantes.