COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El bocado más fácil y sabroso: Arguiñano eleva el pescado frito con una crema de guisantes lista en minutos
Karlos Arguiñano propone unos salmonetes crujientes acompañados de una crema de guisantes suave y rápida, una receta ideal para quienes buscan un plato vistoso sin complicaciones.
La receta combina salmonetes fritos en apenas cuatro minutos con una crema elaborada a base de guisantes, cebolleta y nata, una mezcla que potencia el sabor del pescado y aporta textura sedosa al plato. Según el cocinero, “más fácil, imposible”, destacando lo práctico del proceso y la intensidad del resultado.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano se detalla cómo la fritada de cebolla roja y ajos tiernos completa esta propuesta mediterránea, que se sirve con dos salmonetes por ración sobre un fondo de crema. Una combinación equilibrada que realza el carácter del plato.