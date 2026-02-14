Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Salmonetes fritos en 4 minutos con crema de guisantes, la receta exprés de Karlos Arguiñano

Salmonetes fritos en 4 minutos con crema de guisantes, la receta exprés de Karlos Arguiñano

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

El bocado más fácil y sabroso: Arguiñano eleva el pescado frito con una crema de guisantes lista en minutos

Karlos Arguiñano propone unos salmonetes crujientes acompañados de una crema de guisantes suave y rápida, una receta ideal para quienes buscan un plato vistoso sin complicaciones.

La receta combina salmonetes fritos en apenas cuatro minutos con una crema elaborada a base de guisantes, cebolleta y nata, una mezcla que potencia el sabor del pescado y aporta textura sedosa al plato. Según el cocinero, “más fácil, imposible”, destacando lo práctico del proceso y la intensidad del resultado.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano se detalla cómo la fritada de cebolla roja y ajos tiernos completa esta propuesta mediterránea, que se sirve con dos salmonetes por ración sobre un fondo de crema. Una combinación equilibrada que realza el carácter del plato.

Antena 3» Vídeos