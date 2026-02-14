Publicidad
Y AHORA SONSOLES
El amigo de Sonia apunta a un suceso forzado en la desaparición que inquieta a Oropesa del Mar
Alfredo, amigo de Sonia, sostiene que la mujer no desapareció por voluntad propia y que las circunstancias del hallazgo del coche apuntan a una maniobra intencionada.
La desaparición de Sonia, vista por última vez el 7 de enero cuando caminaba por la Vía Verde entre Oropesa y Benicàssim, mantiene en alerta a familiares y autoridades tras más de un mes sin rastro. Su vehículo apareció en un barranco sin cristales rotos ni signos de sangre, lo que ha incrementado las sospechas.
En Y ahora Sonsoles, Alfredo ha explicado que “no es posible una caída voluntaria de ese coche por un barranco de 60 metros”, insinuando que alguien pudo empujarlo. La Guardia Civil continúa la búsqueda por tierra y mar mientras el entorno de Sonia pide colaboración ciudadana para cualquier pista.