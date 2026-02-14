“Ha sido un poco kamikaze”: estas concursantes ignoran su regla y pierden todo su dinero en Atrapa un millón

Teresa madre e hija han superado el ecuador de Atrapa un millón con 250.000 euros, y llegan a la fase en la que cada ronda tiene tres posibles respuestas. Las concursantes quieren el dinero para fomentar el cultivo del arándano con un centro de investigación y formación agrícola.

La quinta ronda ha tenido tintes dramáticos desde que Manel ha leído el enunciado. La sal, el azúcar o la miel es un ingrediente principal de la salsa agridulce tradicional china, y madre e hija se han mostrado seguras en un principio: es la miel.

A medida que pasa el tiempo, las concursantes van razonando las opciones, descartando el azúcar y decantándose por la miel. No dividen el dinero cuando, unas rondas antes, nos enseñaron su regla de dividir el dinero en caso de no estar 100% seguras… ¡y esta vez no lo estaban!

“Ha sido un poco kamikaze”, han valorado las concursantes cuando se ha acabado el tiempo, teniendo un final agridulce en Atrapa un millón: la trampilla de la miel se ha abierto, cayendo los 250.000 euros, poniendo punto final a su participación en el concurso. ¡Qué pena!