Mejores momentos | 14 de febrero

La fugaz experiencia de Paula como frutera en un supermercado: “Estuve un día por error, pero aprendí mucho”

La concursante de Atrapa un millón ha contado que, “por error”, tuvo que trabajar en la sección de frutería de un súper.

Paula, concursante de Atrapa un millón

Julián López
Publicado:

Paula y Carla son las dos nuevas concursantes que intentarán llevarse el gran premio de Atrapa un millón, y para la primera pregunta, deciden elegir el tema de alimentos.

Las hermanas gemelas, dispuestas a demostrar esa ‘telepatía’ que les caracterizan, han descartado rápidamente la tecnología porque no se les da muy bien, mientras que ven los alimentos como un tema más asequible.

“Comemos todos los días”, señala Carla, mientras que Paula nos desvela que trabajó en un súper, por lo que la alimentación debería ser pan comido para ellas.

A Manel no se le escapa este detalle de la concursante, y quiere saber más sobre su experiencia. “Estuve un día por un error, pero aprendí mucho”, desvela Paula, dejando patidifuso al presentador.

“Pensaba que la iba a fastidiar todo el rato”, ha añadido la concursante de Atrapa un millón, contando algunas particularidades que caracterizan a este puesto de trabajo. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

