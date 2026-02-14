Paula y Carla pierden medio millón de euros por culpa de la Renfe: “No lo teníamos muy claro”

Paula y Carla han comenzado con paso firme en Atrapa un millón tras acertar en la primera ronda una pregunta relacionada con la alimentación, un tema que ha sacado a relucir la experiencia de una de las concursantes como trabajadora en la sección de frutería de un súper… ¡durante un día!

En la segunda ronda han llegado los problemas para las hermanas. ¿En cuál de estas empresas públicas trabaja más gente? Paula y Carla tienen que claro que la respuesta correcta está entre Correos y Renfe, y deciden repartir el millón de euros entre las dos opciones.

En los últimos segundos, un movimiento in extremis de fajos hace que la balanza se incline a favor de Correos, pero las hermanas no lo tienen claro del todo. Cuando Manel resuelve la pregunta, las hermanas están felices por continuar en el concurso, aunque han perdido por el camino casi medio millón de euros.

¿Quieres ver cómo han resuelto la pregunta? ¡Dale al play y no te lo pierdas!