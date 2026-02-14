Alarma en Hollywood por la pelea viral entre Brad Pitt y Tom Cruise generada por IA: "Se acabó para nosotros"

La irrupción de la Inteligencia Artificial en el mundo audiovisual es una realidad que está poniendo patas arriba cómo se conciben y consumen las imágenes.

Estas herramientas se han introducido poco a poco en numerosas producciones, siendo cada vez más atractivas para industrias como Hollywood pues son capaces de abaratar costes y ahorrar tiempo. Desde rejuvenecer rostros, crear ilustraciones en carteles promocionales, escribir guiones o cambiar el acento de los actores, tal y como se vio en El brutalista con Adrien Brody.

Tom Hanks y Robin Wright rejuvenecidos en Here | Cordon Press

No obstante, el espectador cada vez tiene más difícil distinguir la realidad que ve en sus pantallas y el último ejemplo de ello han sido los vídeos virales que ha generado Seedance 2.0, un servicio que pertenece a ByteDance, la matriz dueña de TikTok.

Entre los vídeos falsos que han reimaginado escenas de Seinfeld, Dragon Ball o Titanic, ha destacado el de Brad Pitt y Tom Cruise peleando en una secuencia que parece sacada de una película de acción.

Este combate ficticio entre los actores en medio de un puente en ruinas bien podría haberse sacado de la última película de Netflix pero ha tardado segundos en hacerse y ha sido obra del cineasta irlandés Ruairi Robinson, cuyo cortometraje Fifty Percent Grey fue nominado a un Oscar.

Este hecho ha causado pánico en Hollywood, que ve cómo la IA avanza exponencialmente mes a mes. Así, la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos ha denunciado públicamente a esta herramienta por "el uso no autorizado de obras protegidas por derechos de autor de EE.UU. a una escala masiva", según un comunicado.

El guionista Rhett Reese, guionista de las tres películas de Deadpool o de Ahora me ves 3 respondió con dureza al vídeo, lamentando: "Odio decirlo. Probablemente se acabó para nosotros".

"No me entusiasma en absoluto la intrusión de la IA en las iniciativas creativas. Al contrario, me aterra. Mucha gente que quiero se enfrenta a la pérdida de sus carreras. Yo mismo estoy en riesgo. Cuando escribí 'Se acabó', no pretendía sonar arrogante ni frívolo. El vídeo de Pitt contra Cruise me impresionó muchísimo por su profesionalidad. Precisamente por eso tengo miedo. Mi visión optimista es que Hollywood está a punto de ser revolucionado/diezmado. Si de verdad crees que el vídeo de Pitt contra Cruise es una porquería mediocre, no tienes de qué preocuparte. Pero estoy conmocionado", aclaró después en otro tuit.

Junto a ello, Disney o SAG-AFTRA se han sumado a la condena de la industria a ByteDance. De hecho, el presidente del sindicato, Sean Astin, ha sido uno de los afectados por esta IA con escenas deepfake de El señor de los anillos.

"SAG-AFTRA se solidariza con los estudios al condenar la flagrante infracción que permite el nuevo modelo de video con IA de ByteDance, Seedance 2.0", ha recogido Variety. "Esta infracción incluye el uso no autorizado de las voces e imágenes de nuestros miembros. Esto es inaceptable y socava la capacidad del talento humano para ganarse la vida. Seedance 2.0 ignora la ley, la ética, los estándares de la industria y los principios básicos del consentimiento. El desarrollo responsable de IA exige responsabilidad, y esta es inexistente en este caso".

Cabe recordar que SAG-AFTRA lleva varios años buscando establecer límites en torno a la replicación de la imagen de los actores mediante IA, lo que les llevó a la huelga de 2023 que paralizó Hollywood.

Porque, aunque el cine siempre haya ido de la mano de la tecnología, desde el avance en técnicas de montaje, el color, el sonido o los efectos especiales, el debate va más allá y ahora es una cuestión jurídica y ética sobre los derechos de imagen, el consentimiento o el control creativo.