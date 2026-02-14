Antena3
Mejores momentos | 14 de febrero

“Me iba a enfadar mucho”: esta regla de las concursantes evita que madre e hija pierdan más dinero en Atrapa un millón

Ante la duda, las concursantes tienen unas reglas que seguir para aguantar en el concurso.

Teresa madre e hija, concursantes de Atrapa un millón

Las cosas se ponen serias para Teresa madre y Teresa hija en Atrapa un millón cuando tienen que averiguar quién, de las cuatro opciones, logró un premio Nobel. Esta cuestión es importante para seguir adelante en el concurso, con el objetivo entre ceja y ceja de ganar dinero para montar un centro de investigación y formación agrícola del arándano.

Teresa madre e hija, concursantes de Atrapa un millón

Las concursantes deciden dividir el millón de euros entre dos opciones: los inventores del LED azul y los descubridores de la luz infrarroja. Aunque Teresa hija quiere poner un poquito más de dinero en una opción que le da mejores vibras, pero Teresa madre le para en seco: deben dividir a partes iguales.

Madre e hija han llegado a Atrapa un millón con varias reglas, y entre ellas está la de dividir a partes iguales si no saben al 100% la respuesta correcta. Como la hija estaba segura de su opción al 98%, ha hecho caso a su madre, poniendo 500.000 euros en cada trampilla.

Y las reglas están para cumplirse, pues la opción que Teresa hija creía la correcta se ha abierto, cayendo al abismo medio millón de euros. Madre e hija se han abrazado, conscientes de que su regla funciona, y que de no haberla seguido hubieran perdido algo más de medio millón. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

