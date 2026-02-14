Las cariñosas palabras de Raphael a Natalia Figueroa tras casi 55 años de casados: "Con ella me tocó la lotería"

Raphael lleva más de 70 años triunfando sobre los escenarios, y lo que le queda. Tras preocupar el año pasado debido a sus problemas de salud, el cantante ha reaparecido junto a su familia para recibir un homenaje por parte de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, donde vive desde hace 51 años.

Entre los asistentes estuvieron sus hijos y, cómo no, su mujer, Natalia Figueroa, de la que sigue igual de enamorado que el primer día.

Raphael y Natalia Figueroa junto a sus hijos Manuel Martos, Jacobo Martos y Alejandra Martos y sus nietos Manuela y Carlos | Gtres

El artista jienense sigue mirando a su mujer con la misma ilusión y así lo ha reconocido: "Gran señora. Maravillosa. Con ella sí que me tocó la lotería, el mayor premio".

"Es aquella mujer de la que yo me enamoré una vez, un día, y no ha bajado nunca. En el ranking sigue la primera. Y siempre ha sido así", ha asegurado el cantante.

Pero ese Raphael, artista de tronío, todo genio y figura sobre el escenario recuerda que, a la hora de ir a pedir la mano de Natalia, "iba temblando". Su amor por Natalia era tal que estaba dispuesto a sacrificarlo en caso de que su padre, el conde de Romanones, pusiera alguna oposición y el mensaje iba a ser directo.

"Vengo a lo que vengo, pero si tiene la mayor objeción a esto yo me marcho, porque lo primero en este mundo para ella es su padre, a usted lo ama con locura y yo voy a procurar que sea la mujer más feliz del mundo y que usted me esté agradecido", ha recordado.

Raphael y Natalia Figueroa el día de su boda | Gtres

No le hizo falta al intérprete de Mi gran noche echar toda la carne en el asador. Su suegro era "muy raphaelista", tal y como ha comentado. "Que tu suegro resulte ser a la larga y a la corta fan tuyo... Ahí conquiste dos coronas, la de su hija y la suya".

Raphael se casó con Natalia Figueroa el 14 de julio de 1972 en una ceremonia que intentaron mantener en secreto y tuvo lugar en la iglesia de San Zacarías, en Venecia. En 2022, la pareja celebró sus bodas de oro y van camino de los 55 años de casados.