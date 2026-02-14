Antena3
Mejores momentos | 14 de febrero

El aplaudido proyecto que tienen esta madre y su hija para fomentar el cultivo del arándano: “Que no se pierda”

Teresa madre y Teresa hija quieren el dinero de Atrapa un millón para montar un centro de investigación y formación agrícola en Huelva, con la esperanza de que no se abandone el campo.

Julián López
Las siguientes concursantes en llegar a Atrapa un millón son Teresa y Teresa, madre e hija que han llegado con un objetivo muy noble: que no se abandone el campo.

Como negocio familiar, tienen una plantación de arándanos, un fruto rojo está empezando a cultivarse en la sierra de Huelva, y quieren montar un centro de investigación y formación agrícola, implantar bien el cultivo del fruto rojo “de una manera sostenible, ecológica y compatible con formas tradicionales”, apunta Teresa madre.

Además, con este centro combatirían el abandono del campo, dando más salidas al sector primario. “Que no se pierda”, ha señalado Teresa hija. En el vídeo de arriba tienes todos los detalles, ¡dale al play y no te lo pierdas!

