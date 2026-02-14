A las 22.00 horas
¿Tienen telepatía las gemelas? Paula y Carla lo ponen a prueba esta noche en Atrapa un millón
Las hermanas serán las primeras concursantes de este nuevo programa de Atrapa un millón, dispuestas a llevarse una gran cantidad de dinero gracias a la ‘telepatía’ que caracteriza a las gemelas.
Esta noche, un nuevo programa de Atrapa un millón llega a Antena 3, un programa que, según Manel Fuentes, equivale a sacarse dos grados universitarios gracias a la variedad de preguntas que nos sorprenden cada noche.
En este programa, descubriremos si es cierto que las gemelas tienen telepatía, pues llegan Paula y Carla dispuestas a demostrarlo y, sobre todo, llevarse ese millón de euros que ya tienen antes de arrancar.
¿Conseguirán llevarse el premio gordo del programa? Esta noche, a las 22.00 horas, no te pierdas un nuevo programa de Atrapa un millón en Antena 3.
