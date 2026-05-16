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Lydia Lozano se quiere llevar a Pizza a casa: "Sacaría el coche de Charly"

Lydia Lozano ha sorprendido a todos al revelar que se trataba de Pizza y ahora la presentadora ha querido compartir cómo ha sido su experiencia bajo esta sabrosa máscara.

Lydia Lozano en Mask Singer

Lydia Lozano se quiere llevar a Pizza a casa: "Sacaría el coche de Charly"

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Borja Tamayo
Publicado:

Boris Izaguirre y Ana Milán celebraron a lo grande que Lydia Lozano asomara bajo Pizza en la última gala de Mask Singer antes de la Semifinal, llevándose así sus primeros aciertos al marcador. Ahora bien, si se trata de celebraciones, la periodista afirma haber sido la que mejor lo ha pasado en el programa.

Lydia Lozano se escondía bajo la Pizza de Mask Singer... ¡y tanto Ana Milán como Boris Izaguirre lo sabían!

"No lo dudé", cuenta sobre la primera vez que le propusieron participar: "Es que ni pregunté el precio... Me lo compré". Una aventura que jamás olvidará, a pesar de que quiera tener un recuerdo nada sutil de esta experiencia: "Me la podría llevar a casa. Pero tan grande, ¿dónde la pongo? Pues sacaría el coche de Charly y la dejaría ahí, para calentar la casa, y que todo el mundo viera la Pizza".

Dice estar unida al disfraz por "el buen rollo" que envuelve generalmente a las pizzas, aunque si hay algo que le ha encantado de esta máscara es que "lleva poco tomate", ingrediente que a su modo de ver sobra en la receta.

Lydia Lozano ha montado auténticas fiestas cada vez que salía al escenario de Mask Singer y, a pesar de no haber logrado entrar en la Semifinal, sus actuaciones ya son momentos imborrables de esta edición. ¡Dale play al vídeo y disfruta de la entrevista completa!

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