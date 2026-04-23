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Detrás de la máscara

"Nuestro sueño era ser independientes": el motivo por el que Trancas y Barrancas se animaron a participar en Mask Singer

Las hormigas más famosas de España han confesado a Arturo Valls cómo han vivido salir por primera vez de su 'casa' para aventurarse en un reto tan grande como Mask Singer.

"Nuestro sueño era ser independientes": el motivo por el que Trancas y Barrancas se animaron a participar en Mask Singer

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Patri Bea
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Chanclas han revolucionado Mask Singer en su tercer programa y han vuelto locos a los investigadores intentando descubrir quiénes se podían esconder debajo de esta máscara doble. ¡Menuda sorpresa se llevaron cuando descubrieron que eran Trancas y Barrancas!

Durante la entrevista con Arturo Valls en Detrás de la máscara, Trancas y Barrancas han confesado por qué se animaron a abandonar su casa por unos días para participar en Mask Singer: "Nuestro sueño era ser independientes por un rato".

"Normalmente estamos debajo de la mesa, que es un sitio en el que no te puedes mover", han querido recalcar las hormigas, agradeciendo el haber podido moverse libremente sobre el escenario. ¡Escucha todo lo que le han contado a Arturo Valls al respecto en el vídeo de arriba!

¡Eran dos y no eran humanos! Chanclas escondía a Trancas y Barrancas

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