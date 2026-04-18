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Martina Navratilova, encantada con los ojos de Fregona en Mask Singer: "Te echaré de menos"

Fregona llegaba a la segunda gala de Mask Singer para dejar el escenario impoluto y el público se vino arriba cuando Martina Navratilova aparecía tras la máscara. Pero, ¿cómo vivió la tenista esta experiencia?

Martina Navratilova, encantada con los ojos de Fregona en Mask Singer: "Te echaré de menos"

Martina Navratilova, encantada con los ojos de Fregona en Mask Singer: "Te echaré de menos"

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Borja Tamayo
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Después de Elle MacPherson, era difícil imaginar otra gran estrella internacional bajo las máscaras de Mask Singer. Sin embargo, tan solo una semana después, Martina Navratilova se descubría como Fregona, haciendo enloquecer al público y a los investigadores.

La extenista está más que acostumbrada a los grandes retos, habiendo superado todos los que se le han puesto por delante a lo largo de su carrera. Ahora bien, por muchos Gran Slam que haya ganado, llevar esta máscara no parece haber sido cosa menor: "Todo lo que pensaba era, ¿cuánto peso voy a tener en mi cabeza?".

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

"Intentaba no tropezar", continúa; aunque esta concentración no le ha impedido pasarlo en grande en el escenario: "Es bastante extravagante y muy chula". Y no es para menos, ya que Fregona ha sido una auténtica estrella durante la segunda gala de Mask Singer.

Fueron los ojos lo que conquistaron a la deportista, puesto que "son muy expresivos". Una mirada sonriente de la que se ha tenido que despedir, no sin antes dejar claros sus sentimientos: "Te echaré de menos".

Puedes conocer más en detalle cómo vivió Navratilova su paso por el programa y su contacto con esta divertida máscara. ¡Dale al play!

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

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