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Elle MacPherson, totalmente representada en Micrófono de Mask Singer: “El equipo hizo un trabajo estupendo”

La top model australiana se ha mostrado muy contenta con el disfraz de Micrófono, una conexión palpable sobre el escenario.

Elle MacPherson, Micrófono de Mask Singer

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Julián López
Publicado:

La quinta edición de Mask Singer ha arrancado con el desenmascaramiento de Elle MacPherson, top model australiana que se escondía debajo de Micrófono. Una superestrella internacional que augura que esta nueva edición va a ser muy potente.

Elle MacPherson estaba bajo Micrófono

Micrófono ya es historia de Mask Singer, como lo es Elle MacPherson, y charlamos con la top model para que nos cuente cosas acerca de su nueva identidad en el programa.

La australiana se mostró muy entusiasmada cuando le llegó la petición de participar en Mask Singer, algo que estaba fuera de su zona de confort. Y cuando vio a Micrófono por primera vez, fue un amor a primera vista… ¡por su lengua! “Pensé que era muy tierno”, nos confiesa Elle.

Además, MacPherson se ha visto muy bien representada en Micrófono: “El equipo hizo un trabajo increíble”, destaca la top model que, sin palabras y con un solo gesto, nos desvela lo que le une a su máscara. De todos los detalles que caracterizan a Micrófono, a Elle le encantó la guitarra: “Vivo con guitarras, así que esto es perfecto”, confiesa la top model.

En el vídeo de arriba tienes todas las declaraciones de Elle MacPherson, la Micrófono de Mask Singer. ¡Dale al play y no te las pierdas!

Elle MacPherson estaba bajo Micrófono

¡Elle MacPherson se escondía bajo la máscara de Micrófono! Mask Singer estrena temporada por todo lo alto

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