Martina Navratilova se toma Mask Singer como unas vacaciones: "Mi mujer y yo hemos adoptado dos niños pequeños"

Fregona limpió el escenario de Mask Singer 5 con una actuación arrolladora. Fue el primer desenmascaramiento de la noche y los investigadores se llevaron las manos a la cabeza. Porque, bajo esa sonrisa impoluta, se escondía nada menos que la extenista Martina Navratilova.

La deportista llegó a España para ponerse el disfraz y dar su mejor versión al ritmo de 'So What' de P!nk. Una actuación estelar, a pesar de que el traje fuera "un poco pesado". Ahora bien, lo tiene claro: "Creo que la final de Wimbledon es un poquito más difícil". Y ha ganado 9.

Aunque lejos del tenis, Navratilova está atravesando el mayor reto de su vida. "Mi mujer Julia y yo hemos adoptado dos niños pequeños. De tres años y medio y de dos años", comenta.

"Me tienen totalmente ocupada todo el tiempo cuando estoy en casa", continúa: "Cuando trabajo fuera de casa lo siento como unas vacaciones en comparación a lo que hago cuando estoy en casa".

Así, Navratilova pudo desconectar de la rutina gracias a su impecable interpretación en Mask Singer 5 y el público pudo disfrutar de una auténtica leyenda del tenis como nunca antes la habían visto.