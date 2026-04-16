DETRÁS DE LA MÁSCARA
Martina Navratilova se toma Mask Singer como unas vacaciones: "Mi mujer y yo hemos adoptado dos niños pequeños"
La emblemática tenista Martina Navratilova resultó estar bajo Fregona en la segunda gala de Mask Singer 5. Pero, ¿cómo fue su experiencia? En sus propias palabras, se lo tomó "como unas vacaciones".
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Fregona limpió el escenario de Mask Singer 5 con una actuación arrolladora. Fue el primer desenmascaramiento de la noche y los investigadores se llevaron las manos a la cabeza. Porque, bajo esa sonrisa impoluta, se escondía nada menos que la extenista Martina Navratilova.
La deportista llegó a España para ponerse el disfraz y dar su mejor versión al ritmo de 'So What' de P!nk. Una actuación estelar, a pesar de que el traje fuera "un poco pesado". Ahora bien, lo tiene claro: "Creo que la final de Wimbledon es un poquito más difícil". Y ha ganado 9.
Aunque lejos del tenis, Navratilova está atravesando el mayor reto de su vida. "Mi mujer Julia y yo hemos adoptado dos niños pequeños. De tres años y medio y de dos años", comenta.
"Me tienen totalmente ocupada todo el tiempo cuando estoy en casa", continúa: "Cuando trabajo fuera de casa lo siento como unas vacaciones en comparación a lo que hago cuando estoy en casa".
Así, Navratilova pudo desconectar de la rutina gracias a su impecable interpretación en Mask Singer 5 y el público pudo disfrutar de una auténtica leyenda del tenis como nunca antes la habían visto.
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