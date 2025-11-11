Los talents improvisan tras las cámaras de La Voz: ¿qué canción se les pasa por la cabeza?

Detrás de la tensión de los Asaltos, los talents de La Voz vivieron un momento de pura diversión con el reto de los emojis. Cada uno tuvo que sacar un papel al azar de un sobre y cantar una canción relacionada con lo que venía dentro del sobre.

Las ocurrencias no tardaron en llegar: quien sacó "un temazo actual" tuvo que lanzarse con una canción que no esté dejando de sonar. algunos apostaron por 'La reina' de Lola Índigo para superar esta prueba... ¡pero había muchas más!

El reto sirvió para descubrir el lado más espontáneo y creativo de los talents, que no dudaron en dejar la vergüenza a un lado y disfrutar al máximo. Hubo interpretaciones apasionadas, versiones inesperadas… ¡y hasta improvisaciones que hicieron reír!

Este tipo de retos muestra el ambiente divertido y familiar que se vive detrás de las cámaras de La Voz.

Los Asaltos pueden ser intensos y llenos de emoción, pero entre canción y canción también hay tiempo para reír, relajarse y seguir demostrando que el talento no solo está en la voz, sino también en la actitud. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!