Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Los talents improvisan tras las cámaras de La Voz: ¿qué canción se les pasa por la cabeza?

Los primeros Asaltos de La Voz han puesto a prueba la creatividad de los concursantes del equipo de Yatra y Malú... ¡Un reto que han superado con creces!

Victoria, talent de La Voz

Publicidad

Detrás de la tensión de los Asaltos, los talents de La Voz vivieron un momento de pura diversión con el reto de los emojis. Cada uno tuvo que sacar un papel al azar de un sobre y cantar una canción relacionada con lo que venía dentro del sobre.

Las ocurrencias no tardaron en llegar: quien sacó "un temazo actual" tuvo que lanzarse con una canción que no esté dejando de sonar. algunos apostaron por 'La reina' de Lola Índigo para superar esta prueba... ¡pero había muchas más!

El reto sirvió para descubrir el lado más espontáneo y creativo de los talents, que no dudaron en dejar la vergüenza a un lado y disfrutar al máximo. Hubo interpretaciones apasionadas, versiones inesperadas… ¡y hasta improvisaciones que hicieron reír!

Este tipo de retos muestra el ambiente divertido y familiar que se vive detrás de las cámaras de La Voz.

Los Asaltos pueden ser intensos y llenos de emoción, pero entre canción y canción también hay tiempo para reír, relajarse y seguir demostrando que el talento no solo está en la voz, sino también en la actitud. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Yatra y Becerra

Emoción, talento y robos inesperados: así ha sido la primera noche de Asaltos de La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Victoria, talent de La Voz

Los talents improvisan tras las cámaras de La Voz: ¿qué canción se les pasa por la cabeza?

Mari

La vida de Mari, condicionada por el tamaño de su pecho: "El crecimiento es constante, no deja de crecer nunca"

testigo accidente Cayetano Rivera

Testigo del accidente de Cayetano Rivera: "Se acercó un vecino y él repetía: "Me quiero ir a mi casa""

Crimen Chiloeches
Lo vemos

Uno de los acusados del crimen de Chiloeches pide disculpas al único superviviente: "Quiero dar el pésame a Yeray"

Daria
Nos lo cuenta

Cobra el cubierto a los invitados de su boda y no va nadie: "No quería regalos, prefería que cada uno se pagase su cubierto"

Andy y Lucas
Exclusiva

La presunta deuda pendiente de Andy: accedemos al documento que demuestra que Lucas le prestó 60.000 euros

La entrevista de Andy en El Hormiguero ha generado mucho revuelo. El artista confirmó la mala relación que existe entre ellos y los conflictos económicos y personales que arrastran. La reacción de Lucas no se ha hecho esperar y accedemos a un documento que demuestra que le prestó dinero a Andy.

Andy y Lucas
Exclusiva

Lucas, dispuesto a demandar a Andy tras su entrevista: "Quiere pedirle 150.000 euros por daños y perjuicios"

Andy rompía su silencio ayer en El Hormiguero, contando los conflictos internos que tuvo con su antiguo compañero de dúo. Hoy, nuestro compañero Carlos García López habla con el entorno de Lucas, que asegura que tomará acciones legales contra su excompañero.

Jóvenes adictos

El cannabis causa del 90 % de los ingresos de menores en centros de desintoxicación: cada vez más adolescentes en urgencias

Sicarios en la web

Asesinatos por encargo en la web: Espejo Público se infiltra en un grupo de sicarios 'online'

Andy, sin Lucas

Andy, sin censura en El Hormiguero, Lucas, desaparecido: "No ha ido a su puesto de trabajo"

Publicidad