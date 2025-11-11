La vida de Mari, condicionada por el tamaño de su pecho: "El crecimiento es constante, no deja de crecer nunca"

Ruth Lorenzo ha dado voz a uno de los problemas más desconocidos para las mujeres: la hipertrofia mamaria. Según nos contó, su pecho seguía creciendo pese a haberse sometido a varias operaciones, ya que se trataba de un problema hormonal.

A raíz de su entrevista, Mari sospecha que puede tener el mismo problema, ya que su pecho no ha dejado de crecer desde que tenía 13 años. Actualmente, a sus 62 años, tiene una talla 120 de pecho.

El tamaño de su pecho le ha provocado muchos problemas, como dolores de espalda, fibromialgia e, incluso, una profunda depresión. "Tuve problemas de columna muy grandes", asegura.

El complejo de Mari era tan grande, que llegó a coger manía a su cuerpo. "Le tenía tanto odio a mi pecho que no podía dar de mamar a mis hijos", confiesa, me daba repelús".

El sueño de Mari es tener menos pecho, pero su miedo a pasar por quirófano le impide cumplirlo. Ahora, la única solución definitiva que le dan es extirparle las glándulas mamarias a través de una mastectomía. ¿Logrará volver a vivir con normalidad algún día?