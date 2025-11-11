Uno de los acusados del crimen de Chiloeches pide disculpas al único superviviente: "Quiero dar el pésame a Yeray"

Arranca en la Audiencia Provincial el juicio contra los tres acusados por el crimen de Chiloeches, que acabó con la vida de los padres y la hermana de Yeray, el único superviviente de la familia.

Hoy hemos podido escuchar a Yeray, que logró escapar de casa al oír los ruidos dentro de casa. Este sostiene que actuó bien, ya que, sino, habría tenido el mismo terrible final que el resto de miembros de su familia.

"Me levanto sobre las tres de la mañana porque escucho golpes", asegura, "escucho los gritos de mi padre, un fuerte golpe, como si se hubiera caído, y acto seguido escucho a mi hermana gritar".

A las puertas del Juzgado, David, uno de los acusados, ha pedido perdón a Yeray y dice sentirse arrepentido. "Quiero dar el pésame a Yeray", ha afirmado ante los medios.

Según la Fiscalía, los tres acusados, uno de ellos el exnovio de la hermana de Yeray, fueron responsables de que el crimen se llevase a cabo, ya sea como autores materiales o intelectuales.