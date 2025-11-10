Antena 3 LogoAntena3
Del dueto de Yatra y María Becerra al robo de Pablo López: lo más comentados de los Asaltos de La Voz

¡Vota por tu momento favorito en el ranking!

Del dueto de Yatra y María Becerra al robo de Pablo López: los más comentados de los Asaltos de La Voz

Celia Gil
Publicado:

La primera noche de Asaltos de La Voz estuvo llena de emoción, talento y sorpresas.

Los equipos de Malú y Sebastián Yatra fueron los encargados de inaugurar esta fase del programa con actuaciones memorables, robos inesperados y confesiones que tocaron el corazón.

Desde duetos impresionantes hasta decisiones difíciles, repasamos los cinco momentos más destacados de una gala que lo tuvo todo.

Mejores momentos del primer Asalto de La Voz

  1. 1

    Joaquina y Malú deslumbran en el escenario con ‘Diles’

    La gala arrancó con un momento mágico: Malú y Joaquina inauguraron los Asaltos cantando ‘Diles’. La actuación fue pura química, elegancia y emoción, y demostró la conexión entre coach y asesora. Un número impecable que encendió el plató y marcó el tono de una noche inolvidable.

  2. 2

    Estos son los primeros artistas que llegarán a los Directos de La Voz

    Las decisiones más esperadas llegaron de la mano de Malú y Sebastián Yatra, que eligieron a sus primeros talents para pasar directamente a los Directos. Mientras que la coach madrileña apostó por Victoria, el coach colombiano eligió a Oihan para otorgarle el pase directo. Una elección marcada por la emoción y la dificultad, tras una noche en la que cada actuación fue pura entrega.

  3. 3

    Yatra y María Becerra, pura química en el escenario de La Voz

    Otro de los grandes momentos de la noche lo protagonizaron Sebastián Yatra y María Becerra, que unieron sus voces en una actuación llena de sentimiento interpretando ‘Si tú no estás’. La complicidad entre ambos coaches traspasó la pantalla, regalando una de las actuaciones más comentadas de la gala.

  4. 4

    El robo de Pablo López al equipo de Yatra

    Pablo López no pudo resistirse al talento de Antía, del equipo de Yatra, y pulsó el botón para llevársela a su equipo.

  5. 5

    Sebastián Yatra explica el significado de su nombre artístico

    El coach colombiano cerró la noche con una confesión muy especial al confesar el significado de su nombre artístico. Yatra mostró su lado más espiritual en La Voz.

Antena 3» Programas» La Voz

