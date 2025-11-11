Rosa hace pleno con Adele: ¡y hasta se lanza a cantar ‘Rolling in the Deep’!

A Rosa se le olvida de ven en cuando su timidez en Pasapalabra y eso deja momentazos como el que ha protagonizado en La Pista en este programa. La concursante se ha atrevido a cantar ‘Rolling in the deep’, de Adele, a pesar de la dificultad de la canción. Ha sido una tarde de temazos, tras ‘The loco-motion’ que Carla Hidalgo ha acertado y ha bailado al ritmo de la versión de Kylie Minogue. ¡Ha dejado a Roberto Leal con la boca abierta!

La guitarra que ha sonado en el primer fragmento ha dejado a Rosa primero pensativa. Había sido más rápida que Manu con el pulsador. ¿Quizá necesitaba más música? Para nada, porque ya le había sonado a Adele. Lo siguiente que ha hecho es empezar a cantar ‘Rolling in the deep’ y, cuando parecía que ya no se acordaba de más, ha seguido con el estribillo.

Roberto ha intentado que la concursante apretara otro poquito, pero ya ha intentado evitar comparaciones. Eso sí, ha demostrado mucho flow y, además, acertando a la primera. ¡Revive este pleno en el vídeo!