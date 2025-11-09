Malú se abre con sus talents y desvela que lleva tres años yendo a terapia: “No creía en mí”

El equipo de Malú ha sido el primero en enfrentarse a los Asaltos, una fase en la que están solos ante el peligro. Y ante esa soledad, es normal que aparezcan las inseguridades de los talents.

Por ello, Malú ha animado a sus chicos para que dejen a un lado esos fantasmas que aparecen y que no dejan relucir al artista. “Sobre pensamos demasiado”, analizaba Malú, añadiendo que “nos hacemos mucho daño”.

La coach ha pedido a sus talents que se miren a sí mismos, que descubran cuáles son esos fantasmas que les atormentan y que no les dejan avanzar. Cada uno se ha ido sincerando, sobre todo después de que Malú se abriese con ellos.

“He sido la que más daño me he hecho a mí misma porque no creía en mí”, ha confesado Malú, señalando que no sabía por qué los demás sí creían en ella, algo que lo catalogó como un “horror”.

Además, la coach madrileña ha desvelado que lleva tres años haciendo terapia, y que desde entonces está en “un mundo paralelo de paz y amor” con ella misma. “Ahora me divierte la música”, ha sentenciado Malú, pidiéndole a sus talents que cambien esa mentalidad para disfrutar sobre el escenario de La Voz. ¡Dale al play y no te pierdas este emotivo momento de Malú con sus chicos!