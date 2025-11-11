Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Testigo del accidente de Cayetano Rivera: "Se acercó un vecino y él repetía: "Me quiero ir a mi casa""

Hablamos con una vecina que presenció el accidente de coche de Cayetano Rivera. Según nos cuenta, este solo repetía una cosa: "Me quiero ir a casa".

testigo accidente Cayetano Rivera

Publicidad

Cayetano Rivera sufría el domingo por la noche un accidente. El torero estrellaba su furgoneta contra una palmera en una rotonda cercana a su domicilio.

Cayetano Rivera

Antes de que llegara la policía al lugar del incidente, Cayetano se marchó a casa, donde los agentes se personaron al identificar la matrícula. Allí, presuntamente le pidieron al torero que se hiciera una prueba de alcoholemia y este se habría negado.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con una testigo del accidente. Según cuenta, es una rotonda donde puede llegar a cogerse velocidad, pero que los vecinos del barrio suelen tener muy en cuenta porque normalmente hay niños cerca.

La vecina desvela que las primeras palabras del torero fueron "me quiero ir a casa, me quiero ir a casa". La policía se personaba allí a los 40 minutos aproximadamente. ¡Dale al play para escucharla!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

testigo accidente Cayetano Rivera

Testigo del accidente de Cayetano Rivera: "Se acercó un vecino y él repetía: "Me quiero ir a mi casa""

Crimen Chiloeches

Uno de los acusados del crimen de Chiloeches pide disculpas al único superviviente: "Quiero dar el pésame a Yeray"

Daria

Cobra el cubierto a los invitados de su boda y no va nadie: "No quería regalos, prefería que cada uno se pagase su cubierto"

Andy y Lucas
Exclusiva

La presunta deuda pendiente de Andy: accedemos al documento que demuestra que Lucas le prestó 60.000 euros

Andy y Lucas
Exclusiva

Lucas, dispuesto a demandar a Andy tras su entrevista: "Quiere pedirle 150.000 euros por daños y perjuicios"

Jóvenes adictos
Adicciones

El cannabis causa del 90 % de los ingresos de menores en centros de desintoxicación: cada vez más adolescentes en urgencias

A través de modificaciones genéticas, las mafias han multiplicado por siete la potencia de la marihuana y el hachís en los últimos años. Estas sustancias son las causantes del 46% de los ingresos de menores en urgencias hospitalarias por consumo de drogas. Más Espejo ha hablado con jóvenes adictos en recuperación. Ahora dirían “no” ante la primera invitación a un porro.

Sicarios en la web
Investigación

Asesinatos por encargo en la web: Espejo Público se infiltra en un grupo de sicarios 'online'

Así funcionan los chats de la conocida como 'Deep Web' (internet profunda), un lugar oscuro donde se negocia quién vive y quién muere: “20.000 euros es lo que vale una vida y 7.000 una paliza”.

Andy, sin Lucas

Andy, sin censura en El Hormiguero, Lucas, desaparecido: "No ha ido a su puesto de trabajo"

Simoneta Gómez-Acebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Simoneta Gómez-Acebo, la sobrina del rey Juan Carlos I

¡Bel se sabe el panel antes de comenzar a jugar la Gran Final!

¡Bel se sabe el panel antes de comenzar a jugar la Gran Final!

Publicidad