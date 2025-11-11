Testigo del accidente de Cayetano Rivera: "Se acercó un vecino y él repetía: "Me quiero ir a mi casa""

Cayetano Rivera sufría el domingo por la noche un accidente. El torero estrellaba su furgoneta contra una palmera en una rotonda cercana a su domicilio.

Antes de que llegara la policía al lugar del incidente, Cayetano se marchó a casa, donde los agentes se personaron al identificar la matrícula. Allí, presuntamente le pidieron al torero que se hiciera una prueba de alcoholemia y este se habría negado.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con una testigo del accidente. Según cuenta, es una rotonda donde puede llegar a cogerse velocidad, pero que los vecinos del barrio suelen tener muy en cuenta porque normalmente hay niños cerca.

La vecina desvela que las primeras palabras del torero fueron "me quiero ir a casa, me quiero ir a casa". La policía se personaba allí a los 40 minutos aproximadamente. ¡Dale al play para escucharla!