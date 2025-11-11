Jorge Garbajosa “vuelve al baloncesto” tras lograr una hazaña en Pasapalabra

Jorge Garbajosa ha hecho un hueco de tres tardes en su agenda como presidente de FIBA Europa para participar en Pasapalabra. Su ayuda a Manu ha resultado esencial en estos programas con jugadones como el pleno en La Pista que consiguió gracias a la película ‘Titanic’, que puso especialmente romántico a Roberto Leal.

Su aportación ha ido más allá antes de terminar su visita a Pasapalabra. De hecho, al comienzo de este programa, Jorge le ha comentado al presentador: “Voy a dejar el baloncesto para conseguir el ¿Dónde Están?”. Ha sido una retirada corta porque ha cumplido su objetivo. Además, lo ha logrado con un panel complicado, pues todas las palabras ocultas tras los números empezaban por R y terminaban en A.

Por eso, con este éxito que sabe a canasta ganadora de un partido, ha dejado el titular: “Jorge Garbajosa vuelve al baloncesto”. Además, su triunfo ha valido el doble para Manu, veinte segundos, tras el pinchazo de Rosa y el equipo naranja. ¡Disfruta de este momento en el vídeo!