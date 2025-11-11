Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 11 de noviembre

Jorge Garbajosa “vuelve al baloncesto” tras lograr una hazaña en Pasapalabra

El presidente de FIBA Europa ha protagonizado una breve retirada, como ha explicado Roberto Leal.

Jorge Garbajosa “vuelve al baloncesto” tras lograr una hazaña en Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Jorge Garbajosa ha hecho un hueco de tres tardes en su agenda como presidente de FIBA Europa para participar en Pasapalabra. Su ayuda a Manu ha resultado esencial en estos programas con jugadones como el pleno en La Pista que consiguió gracias a la película ‘Titanic’, que puso especialmente romántico a Roberto Leal.

‘Titanic’ pone romántico a Roberto Leal: “Sara, cariño, en nada estoy en casa”

Su aportación ha ido más allá antes de terminar su visita a Pasapalabra. De hecho, al comienzo de este programa, Jorge le ha comentado al presentador: “Voy a dejar el baloncesto para conseguir el ¿Dónde Están?”. Ha sido una retirada corta porque ha cumplido su objetivo. Además, lo ha logrado con un panel complicado, pues todas las palabras ocultas tras los números empezaban por R y terminaban en A.

Por eso, con este éxito que sabe a canasta ganadora de un partido, ha dejado el titular: “Jorge Garbajosa vuelve al baloncesto”. Además, su triunfo ha valido el doble para Manu, veinte segundos, tras el pinchazo de Rosa y el equipo naranja. ¡Disfruta de este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Jorge Garbajosa “vuelve al baloncesto” tras lograr una hazaña en Pasapalabra

Jorge Garbajosa “vuelve al baloncesto” tras lograr una hazaña en Pasapalabra

Rosa hace pleno con Adele: ¡y hasta se lanza a cantar ‘Rolling in the Deep’!

Rosa hace pleno con Adele: ¡y hasta se lanza a cantar ‘Rolling in the Deep’!

Carla Hidalgo deja a Roberto Leal con la boca abierta bailando a lo Kylie Minogue

Carla Hidalgo deja a Roberto Leal con la boca abierta bailando a lo Kylie Minogue

Cenamos con la madre de Lamine Yamal: así es el negocio de Sheila Ebana, desde dentro
Desde dentro

Cenamos con la madre de Lamine Yamal: así es el negocio de Sheila Ebana, desde dentro

Adrián Rodríguez
Famosos

Adrián Rodríguez anuncia su recaída en las adicciones: "No ha podido dejar de trabajar por sus problemas con Hacienda"

Victoria, talent de La Voz
Contenido exclusivo

Los talents improvisan tras las cámaras de La Voz: ¿qué canción se les pasa por la cabeza?

Los primeros Asaltos de La Voz han puesto a prueba la creatividad de los concursantes del equipo de Yatra y Malú... ¡Un reto que han superado con creces!

Mari
Nos lo cuenta

La vida de Mari, condicionada por el tamaño de su pecho: "El crecimiento es constante, no deja de crecer nunca"

El pecho de Mari no ha dejado de crecer desde que era una adolescente. Hoy, a sus 62 años, le provoca dolores de espalda, artrosis, fibromialgia y una profunda depresión.

testigo accidente Cayetano Rivera

Testigo del accidente de Cayetano Rivera: "Se acercó un vecino y él repetía: "Me quiero ir a mi casa""

Crimen Chiloeches

Uno de los acusados del crimen de Chiloeches pide disculpas al único superviviente: "Quiero dar el pésame a Yeray"

Daria

Cobra el cubierto a los invitados de su boda y no va nadie: "No quería regalos, prefería que cada uno se pagase su cubierto"

Publicidad