Mejores momentos | 11 de noviembre

Carla Hidalgo deja a Roberto Leal con la boca abierta bailando a lo Kylie Minogue

“Esto es salud”, ha asegurado la actriz tras haberse lanzado a la pista para improvisar una coreografía con ‘The loco-motion’.

Alberto Mendo
Publicado:

Hay dos tipos de invitados en Pasapalabra cuando llega el momento de La Pista: los que disfrutan de la música sentados y los que no pueden resistirse a bailar. Carla Hidalgo es de las que sucumbe al ritmo, especialmente si suena una canción como la que le ha tocado en su duelo contra Martín Fiz. Era imposible no saltar del asiento con ‘The loco-motion’ de Kylie Minogue.

La actriz se ha llevado el triunfo y tres segundos para Manu al acertar esta versión, de 1988, de la canción que originalmente es del año 1962. Ha necesitado escuchar dos fragmentos, porque tras el primero se ha quedado con dudas y Martín ha apostado por ‘Super Superman’ de Miguel Bosé.

Con un poco más de música, Carla ha seguido la melodía y hasta se ha escuchado el fragmento a dos voces porque también Rosa López ha empezado a cantar. Después, la actriz se ha lanzado a bailar y ha dejado a Roberto Leal con la boca abierta con su coreografía y por lo bien que lo ha hecho. “Eso es salud”, ha asegurado la invitada sobre lo que ha disfrutado ese momentazo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

