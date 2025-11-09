Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Asaltos

Así reacciona Sebastián Yatra a esta sorpresa: “Fue la primera canción que escribí en mi vida”

El momentazo entre Sebastián Yatra y Mika recordando los primeros pasos del colombiano en la música.

Así reacciona Sebastián Yatra a esta sorpresa: “Fue la primera canción que escribí en mi vida”

Así reacciona Sebastián Yatra a esta sorpresa: “Fue la primera canción que escribí en mi vida”

Publicidad

Los coaches guardan muy buena relación entre ellos, pero hay veces que se buscan un poco las cosquillas. Mika ha encaminado la conversación con su compañero, ensalzando sus cualidades para calar a las personas; "ves muy claramente dentro". Con un tono cercano le ha resaltado el apoyo psicológico que hacen con los componentes de su equipo.

Sebastián Yatra se ha mostrado muy agradecido por las palabras de su compañero, pero no se imaginaba por donde quería ir Mika. "Mi vida se trata mucho más de las conexiones para ver a alguien", ha confesado Yatra, a lo que Mika ha respondido sacando un disco de su chaqueta.

La sorpresa del colombiano ha sido mayúscula al ver que se trataba del CD de su primer tema, titulado 'Psicólogo' y ha añadido; "tienes muchísima experiencia con la psicología". Los coaches se han fundido en un abrazo demostrando su buena relación y el cariño mutuo que se tienen. "Mika es espectáculo" ha concluido Yatra junto a su asesora María Becerra.

Noa, talent de La Voz 2025

Noa acaricia el alma con esta delicada versión de ‘Almost lover’ en La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Así reacciona Sebastián Yatra a esta sorpresa: “Fue la primera canción que escribí en mi vida”

Así reacciona Sebastián Yatra a esta sorpresa: “Fue la primera canción que escribí en mi vida”

Carla Hidalgo, en Pasapalabra

“Surgió en Pasapalabra”: el secreto que esconde el primer álbum ilustrado de Carla Hidalgo

"La que le ha aguantado soy yo": Nuria Roca reprocha a Juan del Val dónde ha dejado su Premio Planeta

"La que le ha aguantado soy yo": Nuria Roca reprocha a Juan del Val dónde ha dejado su Premio Planeta

La receta de hoy de Eva Arguiñano: tarta de chocolate del diablo, jugosa y maravillosa
Para 6 personas

Tarta de chocolate del diablo: un postre de Eva Arguiñano al que no te podrás resistir

Malú, coach de La Voz
Mejores momentos | Asaltos

Malú se abre con sus talents y desvela que lleva tres años yendo a terapia: “No creía en mí”

Antonio y Aurora
Repasamos

La historia de Antonio y Aurora: cincuenta años de búsqueda familiar que terminan con un giro inesperado

Antonio llevaba cincuenta años buscando a su familia biológica, creyendo que fue un bebé robado. Tras hacerse una prueba con la que resultó ser su hermana, creyó haber encontrado a su madre, Aurora, pero un giro inesperado lo cambió todo.

Concursantes de La ruleta de la suerte noche
CRÓNICA

El cuarto programa de La ruleta de la suerte noche ha dejado diversión y momentazos

Cada programa trae mucha emoción y en la cuarta entrega de esta temporada no ha sido para menos.

La ruleta de la suerte noche

Sergio se lleva 27.450 eurazos después de ganar el panel final

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

Julia ha querido más y se ha quedado con nada: “La avaricia rompe el saco”

Concursante de La ruleta de la suerte noche

“¡Quiebra no!”, Jorge Fernández se desespera con la mala suerte de los concursantes

Publicidad