Así reacciona Sebastián Yatra a esta sorpresa: “Fue la primera canción que escribí en mi vida”

Los coaches guardan muy buena relación entre ellos, pero hay veces que se buscan un poco las cosquillas. Mika ha encaminado la conversación con su compañero, ensalzando sus cualidades para calar a las personas; "ves muy claramente dentro". Con un tono cercano le ha resaltado el apoyo psicológico que hacen con los componentes de su equipo.

Sebastián Yatra se ha mostrado muy agradecido por las palabras de su compañero, pero no se imaginaba por donde quería ir Mika. "Mi vida se trata mucho más de las conexiones para ver a alguien", ha confesado Yatra, a lo que Mika ha respondido sacando un disco de su chaqueta.

La sorpresa del colombiano ha sido mayúscula al ver que se trataba del CD de su primer tema, titulado 'Psicólogo' y ha añadido; "tienes muchísima experiencia con la psicología". Los coaches se han fundido en un abrazo demostrando su buena relación y el cariño mutuo que se tienen. "Mika es espectáculo" ha concluido Yatra junto a su asesora María Becerra.