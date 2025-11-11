Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 11 de noviembre

Manu felicita a los invitados con su poema de despedida: “Lo vuestro ha sido una Operación Triunfo”

El concursante ha hecho este guiño a Rosa López, sorprendiendo también con sus versos para Carla Hidalgo, Jorge Garbajosa y Martín Fiz.

Manu felicita a los invitados con su poema de despedida: “Lo vuestro ha sido una Operación Triunfo”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Manu ha ido más allá del agradecimiento a los invitados de Pasapalabra con su poema de despedida. Esta vez les ha felicitado por lo bien que lo han hecho durante los tres programas en los que han participado. Sin duda, Carla Hidalgo, Jorge Garbajosa, Rosa López y Martín Fiz han estado brillantes. Como muestra, el pleno en el ¿Dónde Están? que ha firmado la leyenda del baloncesto y actual presidente de FIBA Europa.

Jorge Garbajosa “vuelve al baloncesto” tras lograr una hazaña en Pasapalabra

“Lo vuestro ha sido una Operación Triunfo”, ha asegurado el concursante, con guiño especialmente dedicado a Rosa. Sin embargo, el juego de palabras que más le ha gustado a Roberto Leal es el dedicado a Martín Fiz. “Qué maravilla”, han destacado tanto el presentador como el campeón de maratón.

Con este derroche de ingenio, Manu ha conseguido cumplir, una vez más, su objetivo de despedir a los invitados provocándoles una sonrisa. ¡Descubre este poema en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Manu felicita a los invitados con su poema de despedida: “Lo vuestro ha sido una Operación Triunfo”

Manu felicita a los invitados con su poema de despedida: “Lo vuestro ha sido una Operación Triunfo”

Jorge Garbajosa “vuelve al baloncesto” tras lograr una hazaña en Pasapalabra

Jorge Garbajosa “vuelve al baloncesto” tras lograr una hazaña en Pasapalabra

Rosa hace pleno con Adele: ¡y hasta se lanza a cantar ‘Rolling in the Deep’!

Rosa hace pleno con Adele: ¡y hasta se lanza a cantar ‘Rolling in the Deep’!

Carla Hidalgo deja a Roberto Leal con la boca abierta bailando a lo Kylie Minogue
Mejores momentos | 11 de noviembre

Carla Hidalgo deja a Roberto Leal con la boca abierta bailando a lo Kylie Minogue

Cenamos con la madre de Lamine Yamal: así es el negocio de Sheila Ebana, desde dentro
Desde dentro

Cenamos con la madre de Lamine Yamal: así es el negocio de Sheila Ebana, desde dentro

Adrián Rodríguez
Famosos

Adrián Rodríguez anuncia su recaída en las adicciones: "No ha podido dejar de trabajar por sus problemas con Hacienda"

El actor ha anunciado su retirada pública tras recaer en sus adicciones. Hoy, conocemos más detalles de la mano de Susana Uribarri, representante de famosos.

Victoria, talent de La Voz
Contenido exclusivo

Los talents improvisan tras las cámaras de La Voz: ¿qué canción se les pasa por la cabeza?

Los primeros Asaltos de La Voz han puesto a prueba la creatividad de los concursantes del equipo de Yatra y Malú... ¡Un reto que han superado con creces!

Mari

La vida de Mari, condicionada por el tamaño de su pecho: "El crecimiento es constante, no deja de crecer nunca"

testigo accidente Cayetano Rivera

Testigo del accidente de Cayetano Rivera: "Se acercó un vecino y él repetía: "Me quiero ir a mi casa""

Crimen Chiloeches

Uno de los acusados del crimen de Chiloeches pide disculpas al único superviviente: "Quiero dar el pésame a Yeray"

Publicidad