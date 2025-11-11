Manu felicita a los invitados con su poema de despedida: “Lo vuestro ha sido una Operación Triunfo”

Manu ha ido más allá del agradecimiento a los invitados de Pasapalabra con su poema de despedida. Esta vez les ha felicitado por lo bien que lo han hecho durante los tres programas en los que han participado. Sin duda, Carla Hidalgo, Jorge Garbajosa, Rosa López y Martín Fiz han estado brillantes. Como muestra, el pleno en el ¿Dónde Están? que ha firmado la leyenda del baloncesto y actual presidente de FIBA Europa.

“Lo vuestro ha sido una Operación Triunfo”, ha asegurado el concursante, con guiño especialmente dedicado a Rosa. Sin embargo, el juego de palabras que más le ha gustado a Roberto Leal es el dedicado a Martín Fiz. “Qué maravilla”, han destacado tanto el presentador como el campeón de maratón.

Con este derroche de ingenio, Manu ha conseguido cumplir, una vez más, su objetivo de despedir a los invitados provocándoles una sonrisa. ¡Descubre este poema en el vídeo!