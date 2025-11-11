Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Famosos

Adrián Rodríguez anuncia su recaída en las adicciones: "No ha podido dejar de trabajar por sus problemas con Hacienda"

El actor ha anunciado su retirada pública tras recaer en sus adicciones. Hoy, conocemos más detalles de la mano de Susana Uribarri, representante de famosos.

Adrián Rodríguez

Publicidad

Adrián Rodríguez, el actor que conocimos en series como Física o Química o Los Serrano, confesaba en nuestro programa cómo la fama tan prematura que tuvo le llevo a la oscuridad de las adicciones.

Adrián Rodríguez

Pese a que ya estuvo en manos de profesionales y creyó haberlo superado, recientemente ha anunciado su nuevo ingreso en rehabilitación. "Esta vez no hay tiempo", confesaba en redes sociales.

Susana Uribarri, representante y colaboradora de Y ahora Sonsoles, ha podido hablar con el entorno de Adrián. "Ha tenido problemas muy serios con Hacienda y por eso no ha podido dejar de trabajar y recuperarse bien", asegura.

Hoy, Adrián Rodríguez se retira de la vida pública para recuperarse de sus adicciones. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez anuncia su recaída en las adicciones: "No ha podido dejar de trabajar por sus problemas con Hacienda"

Victoria, talent de La Voz

Los talents improvisan tras las cámaras de La Voz: ¿qué canción se les pasa por la cabeza?

Mari

La vida de Mari, condicionada por el tamaño de su pecho: "El crecimiento es constante, no deja de crecer nunca"

testigo accidente Cayetano Rivera
Exclusiva

Testigo del accidente de Cayetano Rivera: "Se acercó un vecino y él repetía: "Me quiero ir a mi casa""

Crimen Chiloeches
Lo vemos

Uno de los acusados del crimen de Chiloeches pide disculpas al único superviviente: "Quiero dar el pésame a Yeray"

Daria
Nos lo cuenta

Cobra el cubierto a los invitados de su boda y no va nadie: "No quería regalos, prefería que cada uno se pagase su cubierto"

Daria decidió cobrar un precio simbólico de 25 euros por cubierto en su boda, pero nadie le confirmó asistencia. Al contar su historia en redes, muchos la han criticado por cobrar a los invitados.

Andy y Lucas
Exclusiva

La presunta deuda pendiente de Andy: accedemos al documento que demuestra que Lucas le prestó 60.000 euros

La entrevista de Andy en El Hormiguero ha generado mucho revuelo. El artista confirmó la mala relación que existe entre ellos y los conflictos económicos y personales que arrastran. La reacción de Lucas no se ha hecho esperar y accedemos a un documento que demuestra que le prestó dinero a Andy.

Andy y Lucas

Lucas, dispuesto a demandar a Andy tras su entrevista: "Quiere pedirle 150.000 euros por daños y perjuicios"

Jóvenes adictos

El cannabis causa del 90 % de los ingresos de menores en centros de desintoxicación: cada vez más adolescentes en urgencias

Sicarios en la web

Asesinatos por encargo en la web: Espejo Público se infiltra en un grupo de sicarios 'online'

Publicidad