Adrián Rodríguez anuncia su recaída en las adicciones: "No ha podido dejar de trabajar por sus problemas con Hacienda"

Adrián Rodríguez, el actor que conocimos en series como Física o Química o Los Serrano, confesaba en nuestro programa cómo la fama tan prematura que tuvo le llevo a la oscuridad de las adicciones.

Pese a que ya estuvo en manos de profesionales y creyó haberlo superado, recientemente ha anunciado su nuevo ingreso en rehabilitación. "Esta vez no hay tiempo", confesaba en redes sociales.

Susana Uribarri, representante y colaboradora de Y ahora Sonsoles, ha podido hablar con el entorno de Adrián. "Ha tenido problemas muy serios con Hacienda y por eso no ha podido dejar de trabajar y recuperarse bien", asegura.

Hoy, Adrián Rodríguez se retira de la vida pública para recuperarse de sus adicciones. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!