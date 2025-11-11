Cenamos con la madre de Lamine Yamal: así es el negocio de Sheila Ebana, desde dentro

La familia de Lamine Yamal no deja de copar titulares. La última polémica en la que se han visto envueltos es el nuevo negocio de Sheila Ebana, que cobra entre 89 y 289 libras por entrada.

Nuestro compañero Carlos García López se ha trasladado hasta Londres para acudir al exclusivo evento. La cita tuvo lugar en el Hotel Leonardo Royal London City, de cuatro estrellas situado fuera del centro de la ciudad.

La madre del futbolista llegó sobre las 21, posó con los invitados y dio comienzo a la cena. Repartidos en 11 meses de hasta 15 personas, los invitados disfrutan de un menú titulado 'Navidad en la ciudad', con dos opciones.

Durante la cena, Sheila salió a bailar la conga con los músicos que amenazaban la velada y dio un breve agradecimiento antes de marcharse, algo que para algunos, se quedó corto. ¡Dale al play para ver cómo fue la noche!