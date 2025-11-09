Antena 3 LogoAntena3
El debut musical de Sebastián Yatra que no conocías... ¡en High School Musical!: “La regañada que me pegó mi mamá”

El coach colombiano ha contado una anécdota de su infancia que no nos podíamos ni imaginar.

Sebastián Yatra

Julián López
Publicado:

La actuación de El Gato CHP ha sido una de esas que nos ha puesto los nervios a flor de piel por todo lo que ha tenido. El talent de Yatra ha interpretado ‘Amigos’, de Pablo Alborán, un reto complicado en el que sufrió más de lo esperado al olvidarse una parte de la letra.

El Gato CHP demuestra su enorme valentía con esta actuación en los Asaltos

Su fallo no pasó desapercibido, recibiendo los ánimos tanto de Yatra como de María Becerra. Además, el coach colombiano ha querido desvelar una anécdota de su infancia para demostrar que todos nos equivocamos en algún momento de nuestras vidas.

Yatra ha contado que, cuando era pequeño, se apuntó a su primera obra de teatro en el colegio... ¡participó en High School Musical! Aunque su debut musical no fue el idílico, pues el colombiano desvela que, la noche antes del estreno, no se sabía una de las canciones.

“La regañada que me pegó mi mamá”, confiesa Yatra ante la atenta mirada de sus compañeros, y contando cómo hizo para salir del paso. Con esta entrañable anécdota, el colombiano ha dado a su talent un valioso consejo. ¡Dale al play y no te pierdas nada en el vídeo de arriba!

Andrés James, talent de La Voz 2025

Andrés James pone el ritmo y la energía con este tema de C. Tangana en La Voz

