Malú ayuda a su talent en uno de los ensayos más duros: “Tienes que salir del bucle”

La Voz está llena de altibajos emocionales, los talents deben lidiar con el carrusel de sensaciones y para eso están los ensayos. Moisés Salazar ha vivido un instante de ansiedad durante el ensayo con su coach, el talent se ha visto superado por la situación y Malú ha creído necesario hacer un parón durante el ensayo.

El talent fue uno de los grandes descubrimientos para el equipo de Malú durante su Audición. La complejidad de lacanción de Pablo Alborán ha provocado que el talent entrase en un bucle negativo; "ni puedo hacer el asalto, ni puedo defender este tema, ni puedo tirar para delante". Gracias a los consejos de su coach, quien se ha deshecho en elogios con Moisés; "tiene una voz muy especial y una forma de contar las cosas muy especial".

Al final, juntos han conseguido superar la barrera que se habían encontrado en el camino y poder terminar el ensayo. Malú "tomó las riendas en la situación y dio con la clave", ha explicado Moisés.