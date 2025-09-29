El viernes, siente la magia de La Voz en Antena 3: "Pocos cantantes tienen esta fuerza"

La emoción continúa en La Voz. Este viernes llega una nueva gala de Audiciones a ciegas, una noche en la que la ilusión, el talento y la estrategia volverán a llenar el escenario del talent show más grande de la televisión.

Los coaches están listos para luchar por las mejores voces y no dudan en mostrarlo con sus declaraciones. “Ojalá te vengas a mi equipo”, dice Mika, mientras Malúbromea con su carácter competitivo: “Cómo os vayáis con otro yo os asesino”.

La expectación es máxima y todos reconocen que lo que se vive en La Voz es mágico. Y es que en La Voz no solo se escucha, también se siente. Así lo resume uno de los comentarios más destacados de los coaches: “Pocos cantantes tienen esta fuerza”.

Con nuevos talentos dispuestos a cumplir su sueño, bloqueos inesperados y giros de último momento, la próxima gala promete convertirse en una de las más emocionantes de la temporada. ¡Este viernes a las 22:00h en Antena 3!