A las 22:00h
El viernes, siente la magia de La Voz en Antena 3: "Pocos cantantes tienen esta fuerza"
El mayor espectáculo musical de la televisión regresa este viernes con una gala repleta de talento. Los coaches de La Voz se preparan para una noche emocionante donde todo puede pasar. ¡Estás son las primeras imágenes!
La emoción continúa en La Voz. Este viernes llega una nueva gala de Audiciones a ciegas, una noche en la que la ilusión, el talento y la estrategia volverán a llenar el escenario del talent show más grande de la televisión.
Los coaches están listos para luchar por las mejores voces y no dudan en mostrarlo con sus declaraciones. “Ojalá te vengas a mi equipo”, dice Mika, mientras Malúbromea con su carácter competitivo: “Cómo os vayáis con otro yo os asesino”.
La expectación es máxima y todos reconocen que lo que se vive en La Voz es mágico. Y es que en La Voz no solo se escucha, también se siente. Así lo resume uno de los comentarios más destacados de los coaches: “Pocos cantantes tienen esta fuerza”.
Con nuevos talentos dispuestos a cumplir su sueño, bloqueos inesperados y giros de último momento, la próxima gala promete convertirse en una de las más emocionantes de la temporada. ¡Este viernes a las 22:00h en Antena 3!
