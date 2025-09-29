Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22:00h

El viernes, siente la magia de La Voz en Antena 3: "Pocos cantantes tienen esta fuerza"

El mayor espectáculo musical de la televisión regresa este viernes con una gala repleta de talento. Los coaches de La Voz se preparan para una noche emocionante donde todo puede pasar. ¡Estás son las primeras imágenes!

Mika, coach de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La emoción continúa en La Voz. Este viernes llega una nueva gala de Audiciones a ciegas, una noche en la que la ilusión, el talento y la estrategia volverán a llenar el escenario del talent show más grande de la televisión.

Los coaches están listos para luchar por las mejores voces y no dudan en mostrarlo con sus declaraciones. “Ojalá te vengas a mi equipo”, dice Mika, mientras Malúbromea con su carácter competitivo: “Cómo os vayáis con otro yo os asesino”.

La expectación es máxima y todos reconocen que lo que se vive en La Voz es mágico. Y es que en La Voz no solo se escucha, también se siente. Así lo resume uno de los comentarios más destacados de los coaches: “Pocos cantantes tienen esta fuerza”.

Con nuevos talentos dispuestos a cumplir su sueño, bloqueos inesperados y giros de último momento, la próxima gala promete convertirse en una de las más emocionantes de la temporada. ¡Este viernes a las 22:00h en Antena 3!

Malú y Mika arrancan con fuerza: así hemos vivido las primeras Audiciones de La Voz

Malú y Mika arrancan con fuerza: así han sido las primeras Audiciones a ciegas de La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

La pelota que pone nervioso a Juanra Bonet: "¡No me vuelvas a poner esto!"

La pelota que pone nervioso a Juanra Bonet: "¡No me vuelvas a poner esto!"

Zaragoza

Vecinos de Zaragoza denuncian la falta de previsión tras las lluvias torrenciales: "El que viva en un bajo lo ha perdido todo"

Adelina

Adelina se atrinchera en casa por miedo a una nueva DANA en Valencia: "He puesto yeso en la puerta"

Mika, coach de La Voz
A las 22:00h

El viernes, siente la magia de La Voz en Antena 3: "Pocos cantantes tienen esta fuerza"

Paula Ordovás en Espejo Público.
Influencer

Paula Ordovás: "Cuando le dije a mi madre que habían abusado de mí con 4 años me dijo que en la vida pasan cosas y tenía que ser fuerte"

La Luz del Mundo, investigación
Arrestado líder secta

Investigación Más Espejo: ¿Qué hay detrás de la presunta secta 'La Luz del mundo'?

EL periodista Javi Fuente intenta colarse en un congreso de la presunta organización criminal 'La Luz del Mundo', celebrado en una nave industrial en pleno centro de Barcelona.

Dispositivos caza infieles
Violación de Intimidad

Un experto en vigilancia, sobre la denuncia a TikTok por la 'caza' a mujeres infieles: "Con un móvil también se incumple la Ley"

Antonio Durán confirma el creciente interés en sistemas de localización. La plataforma de consumidores Facua ha tomado medidas legales contra la red social TikTok por publicitar y facilitar la venta de un dispositivo anunciado para 'cazar' mujeres infieles.

Jorge Fernández hace recuento de lo ganado por Dani: "Si es que al final nos debes dinero"

Jorge Fernández hace recuento de lo ganado por Dani: "Si es que al final nos debes dinero"

Mercado negro de chabolas en Mallorca.

Chabolas a 300 euros: el alquiler en pleno centro de Mallorca

Alba resuelve, ola incluida, con todo el dinero que tenía su compañera acumulado en La ruleta de la suerte

Alba resuelve, ola incluida, con todo el dinero que tenía su compañera acumulado en La ruleta de la suerte

Publicidad