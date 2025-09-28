La fluidez de Mika para hablar español: “Me dan celos, habla mejor que yo”

A pesar de haber aprendido español hace relativamente poco, Mika está demostrando en La Voz que no tiene nada que envidiarles a sus compañeros. Los discursos que elabora son propios de una persona que lleva hablando toda la vida este idioma.

Después de la audición de Jake, Mika se interesó por el origen de su nombre artístico y su manera de expresarse con el talent dejo muy sorprendidos a sus compañeros. “Y él era el que no hablaba español…”, puntualizó Pablo López,

Mika no pudo evitar dibujar una enorme sonrisa en su cara al escuchar los elogios de sus compañeros. “Qué maravilla. Te voy a copiar todo el rato”, le dijo Malú sorprendida a su compañero.

Sebastián Yatra no pudo evitar confesar que le daban ciertos celos ver cómo el otro coach recién llegado a La Voz hablaba un español tan fluido. ¡Revive este momentazo del programa dándole al play al vídeo de arriba!