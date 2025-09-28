Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

La fluidez de Mika para hablar español: “Me dan celos, habla mejor que yo”

Sebastián Yatra se ha quedado de piedra al ver que su compañero habla español como si llevase viviendo toda la vida aquí.

Mika

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

A pesar de haber aprendido español hace relativamente poco, Mika está demostrando en La Voz que no tiene nada que envidiarles a sus compañeros. Los discursos que elabora son propios de una persona que lleva hablando toda la vida este idioma.

Después de la audición de Jake, Mika se interesó por el origen de su nombre artístico y su manera de expresarse con el talent dejo muy sorprendidos a sus compañeros. “Y él era el que no hablaba español…”, puntualizó Pablo López,

Mika no pudo evitar dibujar una enorme sonrisa en su cara al escuchar los elogios de sus compañeros. “Qué maravilla. Te voy a copiar todo el rato”, le dijo Malú sorprendida a su compañero.

Sebastián Yatra no pudo evitar confesar que le daban ciertos celos ver cómo el otro coach recién llegado a La Voz hablaba un español tan fluido. ¡Revive este momentazo del programa dándole al play al vídeo de arriba!

Evelyn, talent de La Voz

Esta talent rechaza a Sebastián Yatra por Pablo López tras conquistarles con ‘Creep’

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Mika

La fluidez de Mika para hablar español: “Me dan celos, habla mejor que yo”

La increíble historia de Iván López, el futbolista ciego que ha creado ‘Lo que me faltaba por ver”

La increíble historia de Iván López, el futbolista ciego que ha creado ‘Lo que me faltaba por ver”

Sartenes

¿Qué sartén es mejor para la salud? El motivo detrás del 'boom' de las sartenes de acero inoxidable

Sebastián Yatra
Mejores momentos | Audiciones

“A veces siento demasiado, y eso me asusta del amor”: las declaraciones de Sebastián Yatra en La Voz

Sebastián Yatra
Mejores momentos | Audiciones

La improvisada audición de Sebastián Yatra para ‘conquistar’ a Malú: “Mi único sueño es irme con ella”

Las bonitas palabras de Susana Saborido a Joaquín
Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

Las bonitas palabras de Susana Saborido a Joaquín: “Si eso es el amor, yo te hago el amor todos los días a todas horas”

El torero ha querido dejar una definición de lo que para él supone hacer el amor en su matrimonio. Unas palabras que Susana Saborido se ha tomado al pie de la letra.

Nuria Roca, sobre la preparación de los Ironman: "Se lleva todo el mérito la persona que lo hace"
Desternillante

Nuria Roca, sobre la preparación de los Ironman: "Se lleva todo el mérito la persona que lo hace"

La colaboradora ha comentado con sus compañeros una de las experiencias deportivas más exigentes.

Así fue el primer encuentro entre Manuel Díaz y Virginia Troconis

Así fue el primer encuentro entre Manuel Díaz y Virginia Troconis: “Me quedé prendado con ella”

La clave de Arguiñano para enriquecer las recetas de carne blanca: salsa de melocotón fácil, casera y exprés

La clave de Arguiñano para enriquecer las recetas de carne blanca: salsa de melocotón fácil, casera y exprés

Pablo López

Pablo López amenaza con abandonar el plató tras el superbloqueo de Sebastián Yatra: “¿Cómo me haces eso?”

Publicidad