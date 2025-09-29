Antena 3 LogoAntena3
Adelina se atrinchera en casa por miedo a una nueva DANA en Valencia: "He puesto yeso en la puerta"

El miedo vuelve a invadir Valencia. Ante la alerta por lluvias torrenciales en España, muchos temen que el agua vuelva a inundar Valencia.

Adelina

Sara Sanz Navarro
La lluvia se ha convertido en el mayor monstruo de Valencia. Tras la DANA que inundó las calles y que se llevó 227 vidas hace un año, una nueva alerta por lluvias torrenciales hace que los vecinos vuelvan a temblar.

La Comunidad Valenciana ha decidido mantener la alerta extrema ya que se prevé que en 12 horas, se acumularán hasta 180 litros de agua por metro cuadrado. Las lluvias comienzan a llenar las calles y muchos vecinos extreman las precauciones.

Adelina vive en Aldaia y asegura que tiene miedo a que se repita la situación de hace un año. Pese a que han puesto barreras de contención por todo el pueblo, su familia ha decidido encerrarse en casa para evitar cualquier tipo de riesgo.

"He puesto yeso en la puerta de mi casa", nos cuenta, "yo fui una damnificada de la DANA y estuve a punto de ahogarme". Según nos cuenta, durante la DANA le entró agua hasta una altura de 1,80 y pudo salvarse casi de milagro.

Pese a que el miedo pasea por las calles, Adelina advierte que la situación es muy diferente a la del año pasado: "La otra vez eran las 20:00h y nadie nos dijo nada". ¿Remitirán pronto las lluvias?

