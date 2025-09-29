Lo vemos
Empresaria indignada ante el récord de bajas laborales en nuestro país: "Los lunes fallan muchos y no traen justificante"
Las bajas laborales se disparan en nuestro país, con un millón de ausencias cada día de media. Mientras que las empresas desconfían cada vez más de sus trabajadores, estos aseguran que se sienten juzgados y defienden su derecho a descansar.
Publicidad
Nuestro país alcanza cifras jamás vistas en cuanto a bajas laborales. Se estima que uno de cada veinte trabajadores falta cada día al trabajo, el doble que hace nueve años. Ante este aumento generalizado del absentismo laboral, algunas empresas se declaran en pie de guerra.
Los motivos de baja laboral que más han aumentado en los últimos años son los derivados de la salud mental, como la ansiedad o la depresión. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores que faltan cada día a trabajar, lo hacen sin justificación o sin presentar la baja médica.
Las empresas, como la de Natacha Gastón, desconfían cada vez más de sus trabajadores. Esta asegura que los lunes fallan los trabajadores. "Algunos presentan justificante y otros no", advierte, "además no puedes decir nada".
Más Noticias
- Hablamos con la madre de la acróbata fallecida en plena actuación: "Quizá fue agotamiento por tener que cubrir ella sola otros shows"
- Nueve años estafado por el amor de su vida: "Fingía que tenía un tumor en la cabeza en el que invertí 70.000 euros"
- Extirpan el tumor cerebral de Miguel mientras toca el piano: "Querían comprobar que estaba consciente y que todo iba bien"
Las bajas laborales suponen un total de 33.000 millones de euros a la Seguridad Social, una situación que no solo afecta a las empresas, sino a todos los trabajadores. Por eso, Natacha advierte: "No estoy en contra de las bajas, estoy en contra de los jetas".
Publicidad