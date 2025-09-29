Empresaria indignada ante el récord de bajas laborales en nuestro país: "Los lunes fallan muchos y no traen justificante"

Nuestro país alcanza cifras jamás vistas en cuanto a bajas laborales. Se estima que uno de cada veinte trabajadores falta cada día al trabajo, el doble que hace nueve años. Ante este aumento generalizado del absentismo laboral, algunas empresas se declaran en pie de guerra.

Los motivos de baja laboral que más han aumentado en los últimos años son los derivados de la salud mental, como la ansiedad o la depresión. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores que faltan cada día a trabajar, lo hacen sin justificación o sin presentar la baja médica.

Las empresas, como la de Natacha Gastón, desconfían cada vez más de sus trabajadores. Esta asegura que los lunes fallan los trabajadores. "Algunos presentan justificante y otros no", advierte, "además no puedes decir nada".

Las bajas laborales suponen un total de 33.000 millones de euros a la Seguridad Social, una situación que no solo afecta a las empresas, sino a todos los trabajadores. Por eso, Natacha advierte: "No estoy en contra de las bajas, estoy en contra de los jetas".