Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

CSIC

Científicos valencianos lideran un proyecto pionero que usa átomos radiactivos para luchar contra el cáncer

El Instituto de Física Corpuscular ha liderado esta iniciativa, integrada por cuatro grupos académicos europeos, una empresa, dos hospitales y una asociación de pacientes. Se trata una herramienta de imagen médica para terapia dirigida con átomos radiactivos o radionúclidos.

Un proyecto europeo planea desarrollar una nueva herramienta de imagen para radioterapia frente al c&aacute;ncer

Un proyecto europeo planea desarrollar una nueva herramienta de imagen para radioterapia frente al cáncerIstock

Publicidad

Cristina Hallett
Publicado:

Un equipo del Instituto de Física Corpuscular, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat de València, se sitúa a la cabeza de una nueva iniciativa para la lucha contra el cáncer desde la física médica. Se trata del proyecto AIDER, que coordina la investigadora Gabriela Llosá. Tiene por objetivo desarrollar una herramienta de imagen médica para terapia dirigida con átomos radiactivos o radionúclidos.

Cuatro grupos académicos europeos, una empresa, dos hospitales y una asociación de pacientes forman el consorcio que colaborará para este fin durante cuatro años.

La terapia

Consiste en una terapia con radionúclidos dirigida, que utiliza radiofármacos para administrar radiación selectivamente a células cancerosas en órganos diana específicos. Los radionúclidos (átomos radiactivos) emiten radiación al desintegrarse, y destruyen las células cancerosas. Una cuantificación precisa de la dosis de radiación a las lesiones y órganos en riesgo es crucial para mejorar la seguridad del tratamiento del paciente y reducir los efectos secundarios.

El proyecto AIDER construirá un sistema de imagen basado en una tecnología inicialmente desarrollada por el grupo IRIS del IFIC, aumentando su rendimiento mediante la integración de detectores y electrónica de vanguardia. También mejorará la calidad de la imagen y la dosimetría de los tratamientos. El sistema, que se probará en los hospitales del consorcio, permitirá dar un salto importante hacia la aplicación de dicha técnica en el ámbito clínico y reforzará esta línea de investigación a nivel internacional.

El consorcio integra expertos de la Universidad Claude Bernard de Lyon y sus entidades afiliadas CNRS e INSA de Lyon, el Hospital Centre Léon Bérard de Lyon y la empresa DAMAVAN Imaging, por parte de Francia; el Politécnico di Milano (Italia); el Institute of Medical Engineering de la Universität zu Lübeck (Alemania); y el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, de Valencia, así como la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La Unidad Integral de Cardiología galardonada con el Premio Pyme en la 3ª edición de los Premios imPULSO Salud Cardiovascular

La Unidad Integral de Cardiología se alza con el Premio Pyme en la 3ª edición de los imPULSO Salud Cardiovascular.

Publicidad

Salud

Radiografía de pie

Científicos desarrollan un "pegamento óseo" capaz de reparar fracturas de huesos en tan solo unos minutos

Un proyecto europeo planea desarrollar una nueva herramienta de imagen para radioterapia frente al cáncer

Científicos valencianos lideran un proyecto pionero que usa átomos radiactivos para luchar contra el cáncer

Imagen de archivo de un tomógrafo y de un TAC.

Expertos de todo el mundo se dan cita en Vigo para analizar los desafíos éticos de la IA en el ámbito de la salud

Ilustración de una cadena genética
Enfermedades

Test genéticos: así se anticipa la medicina a las enfermedades hereditarias

Covid persistente
COVID-19

El síntoma de Stratus, la nueva variante del covid-19, que puedes confundir con gripe

Investigadores de la Universidad de Santiago consiguen anticipar el alzheimer 15 años antes de que aparezca
Alzheimer

Investigadores de la Universidad de Santiago consiguen anticipar el alzheimer 15 años antes de que aparezca

Este equipo ha logrado identificar biomarcadores plasmáticos que permiten identificar el riesgo de desarrollar la enfermedad hasta 15 años antes de que aparezcan lo primeros síntomas.

Imagen de archivo de cerebro
Párkinson

El nuevo hallazgo con implantes cerebrales que supone un avance en el tratamiento del Párkinson

Aunque no hay cura para la enfermedad, sí existen tratamientos que pueden mejorar la progresión de la enfermedad.

Ilustración de un óvulo y un espermatozoide

Así funcionan los bancos de esperma: "En España la donación es anónima. No hay donantes a la carta"

'The Lancet' alerta de un aumento del 75% en las muertes por cáncer para 2050

Las muertes por cáncer se dispararán un 75% en 2050 y morirán 18 millones de personas, según 'The Lancet'

Una mujer echándose crema

Sanidad retira tres cremas anestésicas que se usan en tatuajes y micropigmentación por riesgo grave para la salud

Publicidad