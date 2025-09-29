Vecinos de Zaragoza denuncian la falta de previsión tras las lluvias torrenciales: "El que viva en un bajo lo ha perdido todo"

El temor vuelve a instalarse en Valencia. Las intensas lluvias, que ya comienzan a cubrir las calles, han reactivado el recuerdo de la tragedia ocurrida hace un año, cuando una DANA causó 227 muertes y dejó a la ciudad sumida en el caos.

La zona cero de la DANA extrema las precauciones y pone en marcha todo un operativo de prevención, ya que se estima que en solo 12 horas podrían acumularse hasta 180 litros de agua por metro cuadrado. Además, otras zonas como la de Zaragoza o Murcia también se encuentran en alerta por lluvias.

Mientras que en Valencia se ha llevado a cabo todo un dispositivo de prevención, en Aragón tan solo había un aviso amarillo por lluvias. "No había un aviso de la magnitud de lo que luego ocurrió", advierte Roberto Brasero.

Pablo es un vecino de Aragón cuya casa está completamente inundada y cubierto por el lodo. "Nadie nos avisó de que el río podía subir así", advierte, "para cuando nos dimos cuenta ya había un palmo de agua".

Por suerte, tanto su familia como él están bien y pueden dormir en la planta de arriba de su vivienda, aunque advierte: "El que viva en un bajo, lo ha perdido todo".