Última hora
Hablamos con la madre de la acróbata fallecida en plena actuación: "Quizá fue agotamiento por tener que cubrir ella sola otros shows"
Una mujer ha fallecido en directo mientras trabajaba en un espectáculo circense en Alemania. Esta se precipitó desde una altura de cinco metros por lo que, según su madre, podría ser agotamiento.
Publicidad
Una joven española de 26 años ha fallecido tras caer de un trapecio en pleno espectáculo circense. Esta cayó desde una altura de cinco metros y falleció allí mismo, delante de unas cien personas.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la madre de la joven, que nos cuenta que su hija se encontraba muy cansada y trabajaba muchas horas. "Fue un accidente, por distracción, agotamiento o estrés", advierte, "quizá el agotamiento por tener que cubrir ella sola otros shows".
La madre de la joven asegura que su hija era muy responsable y trabajaba mucho para poder pagarse una caravana. Sin embargo, cree que el circo tiene algo de culpa por haberla cargado con tanto trabajo. "El circo lo primero que te dice es que ella lo aceptó", señala.
Más Noticias
- La hija de Montserrat Caballé desvela cómo era su amistad con Freddie Mercury: "Estaban hasta las tantas de la madrugada juntos"
- Empresaria indignada ante el récord de bajas laborales en nuestro país: "Los lunes fallan muchos y no traen justificante"
- Nueve años estafado por el amor de su vida: "Fingía que tenía un tumor en la cabeza en el que invertí 70.000 euros"
Mientras el presidente de la Asociación Alemana de Circos habla de un suceso puntual, algunos creen que la joven debió actuar con más seguridad. En su caso, no utilizaba arnés porque algunos acróbatas lo consideran un impedimento durante las actuaciones.
Publicidad