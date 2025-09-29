Hablamos con la madre de la acróbata fallecida en plena actuación: "Quizá fue agotamiento por tener que cubrir ella sola otros shows"

Una joven española de 26 años ha fallecido tras caer de un trapecio en pleno espectáculo circense. Esta cayó desde una altura de cinco metros y falleció allí mismo, delante de unas cien personas.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la madre de la joven, que nos cuenta que su hija se encontraba muy cansada y trabajaba muchas horas. "Fue un accidente, por distracción, agotamiento o estrés", advierte, "quizá el agotamiento por tener que cubrir ella sola otros shows".

La madre de la joven asegura que su hija era muy responsable y trabajaba mucho para poder pagarse una caravana. Sin embargo, cree que el circo tiene algo de culpa por haberla cargado con tanto trabajo. "El circo lo primero que te dice es que ella lo aceptó", señala.

Mientras el presidente de la Asociación Alemana de Circos habla de un suceso puntual, algunos creen que la joven debió actuar con más seguridad. En su caso, no utilizaba arnés porque algunos acróbatas lo consideran un impedimento durante las actuaciones.