Extirpan el tumor cerebral de Miguel mientras toca el piano: "Querían comprobar que estaba consciente y que todo iba bien"

Miguel es profesor de música y su talento le ha llevado, incluso, a hacer historia en un quirófano. Su imagen tocando el piano mientras le extirpaban un tumor cerebral han dado la vuelta al mundo y hoy nos cuenta todo sobre ese momento.

Los cirujanos le propusieron tocar el piano durante la operación para comprobar que todo estaba yendo bien. "El cerebro no duele, ya me lo explicaron", nos cuenta, "primero te duermen para abrir el cráneo y te despiertan cuando ya está abierto".

Por suerte, los cirujanos han logrado extirpar el tumor en su totalidad y Miguel se encuentra mejor que nunca: "Desperté y me sentía bien, al día siguiente estaba en planta".

La canción elegida para aquel momento debía ser muy especial, por lo que Miguel optó por Queen, un grupo cuyas canciones han puesto banda sonora a su historia de amor con su mujer. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo!