Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Extirpan el tumor cerebral de Miguel mientras toca el piano: "Querían comprobar que estaba consciente y que todo iba bien"

Cuando le propusieron operarle mientras tocaba el piano, Miguel no se lo pensó dos veces. De esta forma, los cirujanos podían comprobar que todo iba bien durante la extirpación de un tumor en el cerebro.

Miguel

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Miguel es profesor de música y su talento le ha llevado, incluso, a hacer historia en un quirófano. Su imagen tocando el piano mientras le extirpaban un tumor cerebral han dado la vuelta al mundo y hoy nos cuenta todo sobre ese momento.

Los cirujanos le propusieron tocar el piano durante la operación para comprobar que todo estaba yendo bien. "El cerebro no duele, ya me lo explicaron", nos cuenta, "primero te duermen para abrir el cráneo y te despiertan cuando ya está abierto".

Por suerte, los cirujanos han logrado extirpar el tumor en su totalidad y Miguel se encuentra mejor que nunca: "Desperté y me sentía bien, al día siguiente estaba en planta".

La canción elegida para aquel momento debía ser muy especial, por lo que Miguel optó por Queen, un grupo cuyas canciones han puesto banda sonora a su historia de amor con su mujer. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Miguel

Extirpan el tumor cerebral de Miguel mientras toca el piano: "Querían comprobar que estaba consciente y que todo iba bien"

La pelota que pone nervioso a Juanra Bonet: "¡No me vuelvas a poner esto!"

La pelota que pone nervioso a Juanra Bonet: "¡No me vuelvas a poner esto!"

Zaragoza

Vecinos de Zaragoza denuncian la falta de previsión tras las lluvias torrenciales: "El que viva en un bajo lo ha perdido todo"

Adelina
Temporal

Adelina se atrinchera en casa por miedo a una nueva DANA en Valencia: "He puesto yeso en la puerta"

Mika, coach de La Voz
A las 22:00h

El viernes, siente la magia de La Voz en Antena 3: "Pocos cantantes tienen esta fuerza"

Paula Ordovás en Espejo Público.
Influencer

Paula Ordovás: "Cuando le dije a mi madre que habían abusado de mí con 4 años me dijo que en la vida pasan cosas y tenía que ser fuerte"

La influencer Paula Ordovás ha concedido una entrevista a Espejo Público en la que ha revelado la experiencia traumática que sufrió de niña y cómo le hizo pedazos. "No he perdonado pero intento comprender".

La Luz del Mundo, investigación
Arrestado líder secta

Investigación Más Espejo: ¿Qué hay detrás de la presunta secta 'La Luz del mundo'?

EL periodista Javi Fuente intenta colarse en un congreso de la presunta organización criminal 'La Luz del Mundo', celebrado en una nave industrial en pleno centro de Barcelona.

Dispositivos caza infieles

Un experto en vigilancia, sobre la denuncia a TikTok por la 'caza' a mujeres infieles: "Con un móvil también se incumple la Ley"

Jorge Fernández hace recuento de lo ganado por Dani: "Si es que al final nos debes dinero"

Jorge Fernández hace recuento de lo ganado por Dani: "Si es que al final nos debes dinero"

Mercado negro de chabolas en Mallorca.

Chabolas a 300 euros: el alquiler en pleno centro de Mallorca

Publicidad