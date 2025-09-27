“Te has comido a Neruda”: Malú aprende de Pablo López con el discurso con los talents

Sara conquistó el plató de La Voz con una emotiva versión de ‘Lucha de gigantes’ y Mika, Malú y Pablo López no dudaron en girar su silla para apostar por su voz y luchar con toda la artillería por ella.

“Eres terciopelo, suavidad, corazón pasión. Incluso con ese nerviosismo, esa inseguridad o ese pequeño temblor”, comenzó explicándole Malú a la talent para cautivarla y convencerla de que se fuera a su equipo.

“Te quiero conmigo y te quiero agarrar de la mano”, concluyó su emotivo y especial discurso Malú. Pablo López no daba crédito a las palabras de su compañera: “No veas la poesía, eh”.

Finalmente, y a pesar del esfuerzo de Malú por convencerla, Sara se dejó llevar por lo que sentía y se fue al equipo de Pablo López. ¡Escucha las bonitas palabras de Malú al completo en el vídeo de arriba!