Capítulo 403

Damián le cuenta la verdad a Digna: don Pedro dejó morir a Jesús

Su difunto marido entró en el despacho para borrar las huellas de Digna y Jesús aun vivía... ¡Pero no llamó a la ambulancia para auxiliarle!

Digna

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Digna pensaba que Damián había ido a verla para comunicarle que le iba a denunciar a la Guardia Civil por el asesinato de Jesús, pero no ha sido así.

El patriarca, muy afectado, le ha revelado la verdad que le desveló Pedro antes de morir: ella no mató a Jesús, fue él, negándole auxilio. "Pedro te ha estado engañando todo este tiempo": ha comenzado él.

Don Pedro dejó morir a Jesús negándole auxilio, ¡seguía con vida tras el enfrentamiento con Digna!

Damián ha recreado cómo le contó Pedro que dejó morir a Jesús, incluso jactándose de ello: volvió al despacho para borrar las huellas de Digna y no le auxilió, y estaba vivo.

Digna no ha parado de llorar al oír esta confesión, lleva mucho tiempo sintiéndose culpable...

Sin embargo, ambos han quedado en tablas, ella por lo de Valentín y él por lo de Jesús, no pueden perdonarse, se han hecho mucho daño.

Series

Isabel

Isabel empieza a sospechar de Dámaso, pero él consigue distraerla: "¿Por qué no te vienes ya conmigo a París?"

Cristina

Luis consuela a Cristina y ella lo malinterpreta todo... ¡Se lanza a besarle pero él la rechaza!

Pelayo y Marta de la Reina
Marta se rompe en la sala de revelado con Pelayo: "Nunca podré olvidar a Fina"

