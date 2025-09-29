Damián le cuenta la verdad a Digna: don Pedro dejó morir a Jesús

Digna pensaba que Damián había ido a verla para comunicarle que le iba a denunciar a la Guardia Civil por el asesinato de Jesús, pero no ha sido así.

El patriarca, muy afectado, le ha revelado la verdad que le desveló Pedro antes de morir: ella no mató a Jesús, fue él, negándole auxilio. "Pedro te ha estado engañando todo este tiempo": ha comenzado él.

Damián ha recreado cómo le contó Pedro que dejó morir a Jesús, incluso jactándose de ello: volvió al despacho para borrar las huellas de Digna y no le auxilió, y estaba vivo.

Digna no ha parado de llorar al oír esta confesión, lleva mucho tiempo sintiéndose culpable...

Sin embargo, ambos han quedado en tablas, ella por lo de Valentín y él por lo de Jesús, no pueden perdonarse, se han hecho mucho daño.