Jennifer Lopez dice que divorciarse de Ben Affleck ha sido "lo mejor que le ha pasado"

La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck se remonta a más de 20 años atrás, cuando comenzaron su primera relación a inicios de los 2000 y hasta llegaron a comprometerse en 2002, aunque nunca llegaron a casarse entonces.

Tras tomar caminos separados durante casi dos décadas, sus vidas volvieron a cruzarse y en 2022 decidieron darse una segunda oportunidad con una boda que parecía sellar su reencuentro. Sin embargo, casi tres años después, a principios de este 2025, la pareja se divorció.

Ben Affleck y Jennifer Lopez | Cordon Press

La artista ha pasado el verano con su gira Up All Night, la cual tuvo su arranque en España y ahora ha confesado que este ha sido "probablemente el mejor verano que ha tenido", según decía en CBS News Sunday Morning.

"Me he divertido muchísimo. Ahora puedo disfrutar más de las cosas y es genial", ha contado. "Soy una persona diferente ahora de lo que era hace un año y medio", le decía a Cowan.

Un año después de haber solicitado el divorcio, Jlo se ha sincerado alegando que la separación de Afflek la "cambió": "Me ayudó a crecer de una manera que necesitaba crecer".

A pesar de que la cantante ha contado que es "lo mejor que le ha pasado en la vida", también ha hablado sobre "un momento difícil" que ha formado parte del proceso, y es que más allá de lo personal, Ben y Jennifer también compartían proyectos profesionales.

Kiss of the Spiderwoman, la película más reciente de Lopez, que contó con Affleck como productor ejecutivo y que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance justo el mes que finalizaron su divorcio: "Fue un momento realmente difícil", aseguraba la actriz.

"Fue difícil no pensar en cosas, pero fue como el mejor y el peor de los momentos, en cierto modo. Cada momento en el set, cada momento interpretando este papel, era tan feliz", explicaba. "Y luego, en casa, no fue tan bien".

"Y pensé: '¿Cómo puedo conciliar esto?'", recordaba. "Pero lo superas", decía.

Lopez no ha dudado en agradecer el trabajo de su exmarido en la cinta: "La películano se habría hecho si no fuera por él y Artist Equity", su productora. "Siempre le daré crédito por eso, ellosla financiaron", continuaba.

"Le dije que este era el papel para el que había nacido y que quería hacerlo, y él me respondió: 'De acuerdo'. Y me ayudó a hacerlo realidad", ha reconocido la artista latina.

Después de 10 meses divorciados, Jennifer Lopez parece haber rehecho su vida centrándose en sus proyectos profesionales y su crecimiento personal, viendo a día de hoy los momentos duros de su ruptura desde la perspectiva del aprendizaje.