Nueve años estafado por el amor de su vida: "Fingía que tenía un tumor en la cabeza en el que invertí 70.000 euros"

Carlos Felipe conoció a la que más tarde sería su mujer por internet. Ambos se enamoraron perdidamente, a pesar de vivir en ciudades diferentes y decidieron apostar por una relación que hoy se ha convertido en el mayor desengaño de Carlos Felipe.

Tras un tiempo separados, su mujer se mudó a Barcelona y comenzó a empalmar trabajos y guardias en el hospital. Apenas pasaba tiempo en casa, pero Carlos Felipe no sospechó que, lo que en realidad estaba haciendo ella, era llevar una doble vida.

Todo cambió un día en el que a su mujer le diagnosticaron un supuesto tumor cerebral. Esta comenzó a darse sesiones de quimioterapia, aunque Carlo Felipe nunca la vio hacerlo. "Decía que llevaba peluca, pero no me dejaba tocarla", nos cuenta, "no me mandaba ni fotos".

Pronto, su mujer comenzó a pedirle dinero para los tratamientos y para cuidar a su sobrina, la cual se había quedado a su cargo tras la supuesta muerte de su hermana. "Para mí esa niña siempre ha sido su sobrina y, el hombre con el que en realidad estaba casada, su cuñado", confiesa.

Pasó casi 10 años sufragando un tratamiento médico, en el que llega invertir 73.800 euros, hasta que, con ayuda de un detective, Carlos Felipe descubrió que todo era mentira. Su mujer estaba perfectamente de salud y, además, estaba llevando una doble vida.

Carlos Felipe descubrió que las mentiras de su mujer llegaron hasta tal punto de que ni siquiera su boda fue real: "Se inventó que un amigo de la familia era notario y que nos arreglaba los papeles, parecía legal".

Ante los jueces, su mujer niega haber cometido un delito de estafa y asegura que Carlos Felipe la maltrataba. Además, pide compasión y asegura que devolverá el dinero, que según ella es mucho menos del que reclama Carlos Felipe.

Hoy, Carlos Felipe no solo tiene el corazón roto, sino que además ha perdido su dinero por una mujer que ha jugado con su amor. ¿Logrará recomponerse tras este gran golpe?