La pelota que pone nervioso a Juanra Bonet: "¡No me vuelvas a poner esto!"

¿A qué suenan los pelotazos de Juego de pelotas? Quizá a chapuzones o a piscinazos. Cada pelota tiene un sonido muy particular y Juanra Bonet lo ha comprobado con este reto tan divertido.

Así, un golpeo de golf se parece, según el presentador, a "un látigo" o, incluso, a una situación más sorprendente: "Cremallera subiendo al doble de velocidad". El presentador ha dejado volar su imaginación, incluso con la petanca: "A la gente le ha gustado".

El único sonido que ha reconocido perfectamente y a la primera es el de una pelota de baloncesto: "Me pone muy nervioso si lo escucho en mi casa, porque algo van a romper". "¡Y no me vuelvas a poner esto!, te lo he dicho mil veces, hija", ha bromeado. ¡No te pierdas este divertido juego en el vídeo!