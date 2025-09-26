Antena 3 LogoAntena3
Javier emociona con ‘Te espero aquí’, pero un superbloqueo cambia su destino en La Voz

Este joven sevillano conquistó con su interpretación del tema de Pablo López protagonizando una de las actuaciones más bonitas de la noche.

Javier, talent de La Voz

Celia Gil
Publicado:

La noche de Audiciones a ciegas en La Voz tuvo a Javier, un joven sevillano lleno de arte, como uno de sus protagonistas.

Con el corazón puesto en la música y una gran admiración por Pablo López, Javier eligió para su debut uno de los temas más especiales del malagueño: ‘Te espero aquí’. Desde la primera nota, los coaches quedaron embobados escuchando su voz, todos pendientes de que Pablo pulsase el botón.

Mika no podía creer que tardara tanto: “Si canta muy bien”, comentó sorprendido. Finalmente, Pablo esperó hasta el último segundo para girarse, y en ese mismo instante también lo hicieron Mika y Sebastián Yatra.

Malú decidió no pulsar, convencida de que Javier se iría directo al equipo de Pablo. Sin embargo, nadie esperaba lo que estaba por llegar: Yatra activó el superbloqueo contra Pablo López, rompiendo de golpe la ilusión del joven sevillano de unirse a su ídolo.

La tensión continuó cuando Mika contraatacó y superbloqueó a Yatra, dejando a Javier sin posibilidad de elegir y cambiando por completo el rumbo de su camino en el concurso.

Aunque la sorpresa marcó la decisión final, lo cierto es que la actuación de Javier fue una auténtica maravilla, demostrando que tiene una voz con la que promete dar mucho que hablar en esta edición.

