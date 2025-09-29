María Pombo y Pablo Castellano, tras los rumores de una supuesta mudanza a Miami: "Estamos probando"

Hace unos días María Pombo y Pablo Castellano ponían rumbo a Miami. Un viaje que hacía saltar todas las alarmas pues que la pareja viaje al otro lado del charco no es casual y es que, más de una vez han dicho lo mucho que les gustaría vivir allí y que no sería tan descabellado tomar esta decisión.

La influencer ya lo confirmó hace unos meses respondiendo a unas preguntas de sus seguidores en Instagram donde aseguraba que Madrid le encanta para vivir pero que una temporada en Estados Unidos no la descartaría.

Por eso, todas las miradas estaban puestas en este último viaje de María y Pablo ya que se ha rumoreado que quizás la pareja estaría mirando propiedades para una posible inversión.

La reacción de María Pombo y Pablo Castellano a su vuelta a Madrid

Ante tantos rumores, los micrófonos de Europa Press pillaban a María y Pablo en el aeropuerto a su vuelta a Madrid y les preguntaban sobre sus intenciones con este viaje y si es verdad que estarían pensando en mudarse a Miami.

"Bueno, es una ciudad, es un sitio que nos gusta mucho y que no es la primera vez que vamos y estamos viendo cosas", aseguraba Pablo y añadía: "España es nuestro sitio, aquí estamos fenomenal, pero bueno, probando, vamos a ver si probamos o no probamos".

Respecto a si es cierto que estaban mirando casas en Miami, Pablo decía: "Efectivamente, tienen que alinearse muchas cosas, pero todo es posible".

Pablo Castellano en el aeropuerto | Europa Press

Por su parte, María Pombo, que salía antes pues se encontraba un poco mal tras un vuelo tan largo y su embarazo, tampoco negaba la idea de poder mudarse al otro lado del charco.

"Bueno, quién sabe, siempre he dicho que si me voy a vivir a Miami ahora es el momento, que tengo niños pequeños y nos encanta".