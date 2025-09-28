“A veces siento demasiado, y eso me asusta del amor”: las declaraciones de Sebastián Yatra en La Voz

Parece que cantar con Juampi ablandó a nuestro coach colombiano, ya que, mientras esperaban a que el siguiente talent se presentase en el escenario para hacer su Audición a ciegas, Yatra se sinceró con sus compañeros.

“A veces siento demasiado, y eso me asusta del amor”, le confesó Sebastián Yatra a Mika después de que éste le preguntase si se consideraba un romántico. Al menos, en las letras de sus canciones, lo parece.

Después de esta confesión, Yatra les preguntó a sus compañeros cómo se consideraban y Pablo López se definió a sí mismo como un “romántico empedernido”, algo que no sorprendió a ninguno de sus compañeras.

Malú también se considera una romántica, aunque quizás no tanto como su compañero Pablo. Los cuatro coaches han debatido sobre el amor y nos han regalado un momento único. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!