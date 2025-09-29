¡Vota por tu favorito!
De un megabloqueo histórico a la audición de Sebastián Yatra: lo mejor de las segundas Audiciones de La Voz
Con talents sorprendentes, emociones a flor de piel y la estrategia de los coaches al máximo nivel, la gala nos regaló auténticos momentazos que ya forman parte de la historia del programa. ¡Vota por tu favorito!
La segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz nos ha dejado momentos muy especiales. Los coaches llegaron más competitivos que nunca, afinando su estrategia con bloqueos y arrepentimientos, y los talents demostraron que la cantera de voces infantiles sigue siendo inagotable
La emoción se coló en el plató, no solo con interpretaciones brillantes, sino también con sorpresas inesperadas que tocaron el corazón del público y dejaron a los coaches sin palabras. Desde actuaciones capaces de provocar bloqueos históricos hasta momentos entrañables llenos de ternura, estas audiciones marcaron un antes y un después en la temporada.
Desde la audición más inesperada protagonizada por uno de los propios coaches, hasta el primer megabloqueo de la historia o la emocionante sorpresa familiar de un talent, repasamos aquí los cinco momentos que más nos han gustado de la gala. ¡Vota por tu favorito!
Vota por tu momento favorito de las segundas Audiciones
Sebastián Yatra audiciona para Malú y nos regala un momentazo nunca visto
El coach colombiano se atrevió a ponerse en la piel de un talent y consiguió su objetivo: que Malú se girase. Yatra logró conquistar a todos con humor, complicidad y nos dejó este momento inolvidable.
La guerra de superbloqueos entre Pablo, Yatra… y Mika
Un duelo de estrategias cargado de tensión, risas y piques. Sebastián Yatra no dudó en superbloquear a Pablo López que estuvo a punto de abandonar el plató por quitarle a un talent al que tenía asegurado.
La sorpresa de la madre de Juampi emociona a todos
El talent argentino vivió uno de los momentos más especiales cuando su madre apareció en plató para darle fuerzas en su audición.
El talento de Sisi Bon provoca el primer megabloqueo de la historia
Tras una actuación brillante que enamoró a los cuatro coaches, Malú no dudó en recurrir a la máxima estrategia, marcando un antes y un después en el programa al usar por primera vez el megabloqueo y dejar fuera de juego a sus compañeros.
Malú pulsa el botón del arrepentimiento por Audrey
Una decisión inesperada con la que la coach recuperó a una voz única que había dejado escapar, demostrando que en La Voz nada está escrito: "Es muy injusto", aseguraba.
