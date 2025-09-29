De un megabloqueo histórico a la audición de Sebastián Yatra: lo mejor de las segundas Audiciones de La Voz

La segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz nos ha dejado momentos muy especiales. Los coaches llegaron más competitivos que nunca, afinando su estrategia con bloqueos y arrepentimientos, y los talents demostraron que la cantera de voces infantiles sigue siendo inagotable

La emoción se coló en el plató, no solo con interpretaciones brillantes, sino también con sorpresas inesperadas que tocaron el corazón del público y dejaron a los coaches sin palabras. Desde actuaciones capaces de provocar bloqueos históricos hasta momentos entrañables llenos de ternura, estas audiciones marcaron un antes y un después en la temporada.

Desde la audición más inesperada protagonizada por uno de los propios coaches, hasta el primer megabloqueo de la historia o la emocionante sorpresa familiar de un talent, repasamos aquí los cinco momentos que más nos han gustado de la gala. ¡Vota por tu favorito!